Κλινική Χανίων: «Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;»

Snapshot Στο παραπεμπτικό βούλευμα της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά αποδίδονται παράνομες πρακτικές, κυρίως στην παρένθετη κύηση και τη διαχείριση υποψήφιων γονέων.

Μια 24χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως παρένθετη μητέρα παρά την έλλειψη νόμιμων προϋποθέσεων, ενώ η εμβρυομεταφορά έγινε με παράκαμψη της δικαστικής διαδικασίας.

Η πραγματική κυοφορούσα φέρεται να επέστρεψε στη Ρουμανία, ενώ οι υποψήφιοι γονείς λάμβαναν ψευδή υπερηχογραφήματα και ενημερώνονταν εσφαλμένα για την κατάσταση της κύησης.

Υπάρχουν καταγγελίες για επιλογή φύλου εμβρύων και δοτριών με βάση εξωτερικά χαρακτηριστικά, παραβιάζοντας το νομοθετικό πλαίσιο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Η δίκη θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα, με περισσότερους από 80 υποστηρίζοντες την κατηγορία και πάνω από 340 μάρτυρες κατηγορητηρίου. Snapshot powered by AI

Νέες πτυχές της υπόθεσης της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά αναδεικνύονται μέσα από το πολυσέλιδο παραπεμπτικό βούλευμα, το οποίο περιγράφει ένα σύνθετο πλέγμα φερόμενων παράνομων πρακτικών, με επίκεντρο τις διαδικασίες παρένθετης κύησης και τη διαχείριση υποθέσεων υποψήφιων γονέων.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που επικαλείται το Cretalive, οι Αρχές αποδίδουν σε εμπλεκόμενους στην υπόθεση πρακτικές που φέρονται να παρακάμπτουν το θεσμικό πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνομιλίες, αναφορές σε εμβρυομεταφορές, αλλά και περιγραφές ενεργειών που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενδέχεται να είχαν ως στόχο την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων παραγγελιών και την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην περίπτωση μιας 24χρονης γυναίκας από τη Ρουμανία, η οποία, σύμφωνα με το βούλευμα, προοριζόταν αρχικά για δότρια ωαρίων, αλλά φέρεται να εντάχθηκε στη συνέχεια σε διαδικασία παρένθετης κύησης.

Η περίπτωση της 24χρονης Ρουμάνας και η βιασύνη για εμβρυομεταφορά

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη δικογραφία, η φαρμακευτική αγωγή που χορηγούνταν στην 24χρονη φέρεται να διακόπηκε, προκειμένου να ακολουθηθεί διαφορετική διαδικασία, με στόχο την προετοιμασία της για εμβρυομεταφορά.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα παρατίθεται συνομιλία που αποδίδεται στον βασικό κατηγορούμενο, ιδιοκτήτη της μονάδας, και σε συγκατηγορούμενή του, η οποία φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία της κλινικής.

«Αυτή των 24 ετών, μπορεί να έρθει κατευθείαν... μπορεί να μπει κατευθείαν στις μεταφορές. Να μην πάμε για δωρεά. Να πάει κατευθείαν εμβρυομεταφορά. Δεν βαριέσαι. Γιατί βιαζόμαστε...», φέρεται να αναφέρει ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τα αποσπάσματα της συνομιλίας που περιλαμβάνονται στο βούλευμα.

Κατά τις Αρχές, από τις συγκεκριμένες συνομιλίες προκύπτει ότι εξεταζόταν η παράκαμψη της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας, καθώς η 24χρονη φέρεται να μην πληρούσε τις νόμιμες προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί ως παρένθετη μητέρα. Στην ίδια υπόθεση, η ενδιαφερόμενη γυναίκα που επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί φέρεται να ήταν 55 ετών.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση από την αναφορά ότι η εμβρυομεταφορά πραγματοποιήθηκε στην 24χρονη, ενώ στα σχετικά δικαστικά έγγραφα εμφανιζόταν ως παρένθετη μητέρα διαφορετική γυναίκα.

Η επιστροφή στη Ρουμανία και τα υπερηχογραφήματα

Ένα από τα πλέον σοβαρά σκέλη των όσων περιγράφονται στο παραπεμπτικό βούλευμα αφορά τη φερόμενη επιστροφή της πραγματικής κυοφορούσας στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που αποδίδεται στις Αρχές, η μετακίνησή της ενδέχεται να αποσκοπούσε στον περιορισμό των εξόδων διαμονής και διατροφής της στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι υποψήφιοι γονείς φέρονται να ενημερώνονταν ότι η παρένθετη μητέρα παρέμενε στη χώρα και παρακολουθούνταν κανονικά.

Στη δικογραφία γίνεται, επίσης, αναφορά σε υπερηχογραφήματα που φέρονται να αποστέλλονταν στους ενδιαφερόμενους, χωρίς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο βούλευμα, να αντιστοιχούν στην κύηση της συγκεκριμένης γυναίκας.

Οι ίδιες αναφορές συνδέουν την πρακτική αυτή με τη συνέχιση των μηνιαίων καταβολών προς την παρένθετη μητέρα, ενώ οι υποψήφιοι γονείς φέρονται να αγνοούσαν την πραγματική κατάσταση.

Σε άλλη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο βασικός κατηγορούμενος φέρεται να εκφράζει τον προβληματισμό του για τη συγκεκριμένη υπόθεση, λέγοντας: «Αυτό δεν το έχω ξανακάνει ποτέ μου στα 20 χρόνια που κάνω».

Η φράση, όπως αποδίδεται στο βούλευμα, αποτελεί ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής διερεύνησης των καταγγελλόμενων πρακτικών.

Η οικονομική διάσταση και οι αναφορές σε άρρωστο παιδί

Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνεται και συνομιλία που αφορά το οικονομικό σκέλος προγράμματος παρένθετης κύησης.

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής φέρεται να ανησυχεί για το ενδεχόμενο οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν μείωση της τιμής. Η συγκατηγορούμενή του, σύμφωνα με την αποδιδόμενη συνομιλία, εμφανίζεται να τον προτρέπει να μην υποχωρήσει, επικαλούμενη την κατάσταση της οικογένειας που επιθυμούσε να αποκτήσει παιδί.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κατηγορούμενος φέρεται να ρωτά εάν η γυναίκα που εμφανιζόταν ως παρένθετη βρισκόταν πράγματι στην Ελλάδα. Η συγκατηγορούμενή του φέρεται να απαντά ότι η ενδιαφερόμενη μητέρα είχε ζητήσει να τη δει, αλλά είχε ενημερωθεί ότι ξεκουραζόταν στο σπίτι.

Οι συγκεκριμένες συνομιλίες εξετάζονται ως μέρος της συνολικής εικόνας που περιγράφεται στο παραπεμπτικό βούλευμα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων και την ενημέρωση των υποψήφιων γονέων.

Καταγγελίες για επιλογή φύλου εμβρύων και φωτογραφίες δοτριών

Ένα ακόμη σκέλος της υπόθεσης αφορά τις αναφορές για επιλογή δοτριών και φύλου εμβρύων, όχι για ιατρικούς λόγους, αλλά σύμφωνα με τις επιθυμίες των ενδιαφερομένων.

Στη δικογραφία περιγράφεται περίπτωση γυναίκας που φέρεται να επικοινώνησε με κατηγορούμενη, αναζητώντας παρένθετη μητέρα για έμβρυο που είχε ήδη στη διάθεσή της. Η φράση που της αποδίδεται, όπως παρατίθεται στο δημοσίευμα, είναι χαρακτηριστική: «Έχω την απόφαση στα χέρια μου, έχω εμβρυάκι. Μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;».

Παράλληλα, σύμφωνα με το βούλευμα, ενδιαφερόμενες φέρονται να είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν φωτογραφίες δοτριών και να επιλέγουν με βάση εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος και η εμφάνιση.

Οι Αρχές αποδίδουν, επίσης, στους εμπλεκόμενους επιλογή φύλου εμβρύου για μη ιατρικούς λόγους, κατά παράβαση, όπως αναφέρεται στο βούλευμα, του άρθρου 26 παράγραφος 1 του Ν. 3305/2005.

Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί ένα από τα σημεία που αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, καθώς σχετίζεται με τα όρια που θέτει η νομοθεσία στις διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μια ογκώδης δικογραφία και μια δίκη με μεγάλη διάρκεια

Το μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται και στον αριθμό των προσώπων που αναμένεται να συμμετάσχουν στη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το δημοσίευμα, περισσότεροι από 80 είναι οι υποστηρίζοντες την κατηγορία, ενώ οι μάρτυρες κατηγορητηρίου ξεπερνούν τους 340, χωρίς να συνυπολογίζονται οι μάρτυρες που ενδέχεται να προτείνουν οι πλευρές της υπεράσπισης.

Ο μεγάλος όγκος της δικογραφίας, ο αριθμός των μαρτύρων και οι πολυάριθμοι συνήγοροι εκτιμάται ότι θα καταστήσουν τη δίκη ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα.