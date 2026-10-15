Περιστέρι: Του έβαζε πρόκες στα λάστιχα πριν του ρίξει ατροπίνη στο φαγητό - Νέες αποκαλύψεις

Snapshot Ιδιωτικός ερευνητής κατέγρα τη 40χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του άνδρα στο Περιστέρι.

Ο γιατρός είχε υποψίες για δηλητηρίαση και τοποθέτησε κάμερες στην είσοδο και στην κουζίνα του σπιτιού.

Η μητέρα του άνδρα ζούσε κατά καιρούς στο σπίτι και παρουσίασε συμπτώματα μαζί με τον ίδιο.

Η 40χρονη εισέρχονταν στο σπίτι με αντικλείδι χωρίς να αφήνει σημάδια παραβίασης.

Εκτός από την ατροπίνη βρέθηκε και μια άγνωστη σκόνη βάρους 40-60 γραμμαρίων, η οποία εξετάζεται. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με τη δηλητηρίαση με ατροπίνη στο Περιστέρι, καθώς ο ιδιωτικός ερευνητής που είχε προσλάβει ο γιατρός αποκάλυψε πως εντοπίστηκε η 40χρονη να ρίχνει την ουσία στα τρόφιμα του άνδρα.

«Εγώ με τον γιατρό γνωρίστηκα έξι μήνες με έναν χρόνο πίσω περίπου. Ήταν για άλλη σχετική όμως υπόθεση. Έβρισκε κάποιες φθορές στο αυτοκίνητό του. Δηλαδή έβρισκε σκασμένα λάστιχα, πρόκες μπροστά από τα λάστιχα για να τις πατήσει όταν φύγει και σχετικά. Και πίστεψε ότι κάποιος του έχει τοποθετήσει κάποια συσκευή παρακολούθησης GPS, κάποιο καταγραφικό μέσα στο αμάξι. Κάναμε επομένως έναν έλεγχο στο όχημα και από κει και πέρα κάναμε αρκετό καιρό να ξαναμιλήσουμε. Εκείνη τη στιγμή ήταν καθαρό το αυτοκίνητο», είπε αρχικά ο ιδιωτικός ερευνητής, Λευτέρης Πελεκάσης.

Για το περιστατικό: «Μου είχε αναφέρει την υπόθεση 1-1,5 μήνα πριν να τοποθετήσουμε τις κάμερες. Γνώριζε, όπως μου είχε αναφέρει, ότι κάτι του ρίχνουν σε φαγητά, σε νερά, κτλ. Μετά το εστιατόριο, γιατί είδε την κάμερα από το εστιατόριο. Είδε ότι του έριξαν κάτι μέσα στο ποτήρι του νερού την ώρα που πήγε στην τουαλέτα και μου ζήτησε να τοποθετήσουμε κάμερες σε συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή στην είσοδο του σπιτιού και στην κουζίνα. Να τραβάει δηλαδή συγκεκριμένα από το ψυγείο και τον χώρο της κουζίνας. Και έτσι και κάναμε. Και στον μήνα περίπου πάνω επειδή θέλαμε να τραβάει ψηλά και η κουζίνα ήταν σχετικά μικρή. Αυτή η κάμερα είναι μια κάμερα ρολόι. Βάλαμε μία κάμερα στην είσοδο και μία μέσα στην κουζίνα. Στο δωμάτιο είχε άλλο ένα δωμάτιο και ένα σαλόνι. Δεν θέλησα να βάλουμε. Δεν υπήρχε λόγος γιατί ήξερε πού γίνεται και τι γίνεται. Τις είδε ο γιατρός τις κάμερες και απ’ όσο κατάλαβα ενημέρωσε ο ίδιος απευθείας την αστυνομία. Το παιδί όποτε το έβλεπε ο γιατρός το έβλεπε, είχε καταφέρει και το έβλεπε με εποπτεία. Δεν μπορούσε να το δει μόνος του το παιδί. Το παιδί το έβλεπε με εποπτεία, αφότου είχε εκδηλώσει τη συμπτωματολογία. Νομίζω ότι συμπτώματα είχε και η μητέρα του αλλά επικεντρώθηκα σε αυτόν. Έμενε κατά καιρούς στο σπίτι η μητέρα του».

«Ήταν ένα μεγάλο θέμα αυτό που συζητάγαμε με τον γιατρό το πώς μπαίνει στο σπίτι. Γιατί λέγαμε πώς παραβιάζει την πόρτα. Δεν υπήρχαν σημάδια, δεν υπήρχαν. Εν τέλει, κάπως του είχε πάρει σε ανύποπτο χρόνο αντικλείδι η κλειδί και μπαίνει κανονικά. Εκτός της ατροπίνης βρέθηκε και μία ουσία σε σκόνη, η οποία εκτός της ατροπίνης βρέθηκε και μία ουσία σε σκόνη, η οποία δεν ξέρουμε τι είναι, περίπου 40 με 60 γραμμάρια. Αναμένουμε να δούμε και αυτό τι είναι», συνέχισε.

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