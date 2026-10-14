Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της

Snapshot Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της στο Περιστέρι.

Ο στρατιωτικός γιατρός αντιλήφθηκε περίεργα συμπτώματα μετά από γεύματα και εγκατέστησε κρυφές κάμερες που αποκάλυψαν τη δηλητηρίαση.

Η 41χρονη φορούσε γάντια, μάσκα και σκούφο για να μην έρθει σε επαφή με την ατροπίνη κατά τη δηλητηρίαση.

Η Αστυνομία συνέλαβε τη γυναίκα και τους γονείς της, ενώ βρήκε ατροπίνη, γάντια και μάσκες σε σταθμευμένο όχημα. Snapshot powered by AI

Βίντεο ντοκουμέντο με την 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του εν διαστάσει συζύγου της, στο σπίτι του στο Περιστέρι, φέρνει στη δημοσιότητα το Newsbomb.gr. Όπως φαίνεται, η γυναίκα κινείται με μεγάλη προσοχή στον χώρο, φορώντας γάντια, μάσκα μέχρι και σκούφο για να μην έρθει σε επαφή με το δηλητήριο.

Ο εν διαστάσει σύζυγός της, είχε καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά κι έτσι αποφάσισε να βάλει κρυφές κάμερες. Όταν είδε το υλικό διαπίστωσε ότι η 41χρονη πρόσθετε τη δηλητηριώδη ουσία σε βάζα με τρόφιμα, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούσε ξανά στα ντουλάπια έτσι ώστε να τα καταναλώσει το θύμα της.

Τα συμπτώματα που του κίνησαν τις υποψίες

Ο στρατιωτικός γιατρός είχε διαπιστώσει ότι αισθανόταν περίεργα ύστερα από κάποια γεύματα, από τον περασμένο Φεβρουάριο κι άρχισε να ψάχνει τι είχε συμβεί. Ενώ αρχικά δεν του πήγαινε το μυαλό ότι μπορεί η μητέρα του παιδιού του να τον δηλητηρίαζε, καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένα περιστατικό πριν από περίπου δύο μήνες, σε εστιατόριο των βορείων προαστίων. Ο γιατρός ζήτησε να εξετάσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διαπίστωσε ότι η 41χρονη είχε ρίξει κρυφά κάποιο υγρό στο ποτήρι του. Μετά το συμβάν έβαλε τις κάμερες στο σπίτι του και διαπίστωσε ότι τον δηλητηρίαζε.

Η σύλληψη της 41χρονης και των γονέων της

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε από τον στρατιωτικό γιατρό κι ακινητοποίησε την 41χρονη, ενώ λίγο πιο κάτω, σε σταθμευμένο όχημα ήταν οι γονείς της, στους οποίους πέρασαν επίσης χειροπέδες. Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα ατροπίνης, γάντια και μάσκες, δηλαδή όλα τα «σύνεργα» της γυναίκας.

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