Περιστέρι: Η 41χρονη πήρε τηλέφωνο τον πρώην σύζυγό της πριν πάει να ρίξει την ατροπίνη στα τρόφιμα

Η γυναίκα είχε προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του πρώην συζύγου της

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Περιστέρι: Η 41χρονη πήρε τηλέφωνο τον πρώην σύζυγό της πριν πάει να ρίξει την ατροπίνη στα τρόφιμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 41χρονη φέρεται να σχεδίασε την εισβολή στο σπίτι του πρώην συζύγου της και επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά για την απουσία του πριν ρίξει ατροπίνη σε τρόφιμα.
  • Ο γιατρός κατέγραψε την προσπάθεια δηλητηρίασης με κάμερες ασφαλείας που είχε τοποθετήσει, όπου φάνηκε η γυναίκα να προσθέτει ατροπίνη σε διάφορα τρόφιμα.
  • Ο στρατιωτικός γιατρός παρουσίασε παραισθήσεις που αποδίδονται στην ατροπίνη, ενώ έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από ύποπτα συμπτώματα που παρουσίασε ο γιατρός σε δημόσιο χώρο και την ανακάλυψη βίντεο που δείχνει την πρώην σύζυγό του να ρίχνει ουσίες στο νερό του.
  • Η 40χρονη και οι γονείς της συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο να μην πλησιάζουν τον γιατρό σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.
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Προσχεδιασμένες φαίνεται πως ήταν οι κινήσεις της 41χρονης που φέρεται να δηλητηρίαζε τα τρόφιμα του πρώην συζύγου της με ατροπίνη, εισβάλλοντας στο σπίτι του στο Περιστέρι με αντικλείδι που είχε βγάλει.

Σύμφωνα με το Star, η πρώην σύζυγος του γιατρού και μητέρα του μόλις 3 ετών παιδιού τους, είχε προσχεδιάσει την εισβολή στο σπίτι του και ήθελε να είναι σίγουρη ότι δε θα την εντοπίσει κανείς, ωστόσο δεν ήξερε για τις κρυφές κάμερες που είχε τοποθετήσει ο άνδρας.

Πριν πάει στο σπίτι του στο Περιστέρι τον είχε καλέσει στο κινητό του για να βεβαιωθεί ότι δεν θα είναι στον χώρο και όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ φέρεται να του είπε:

Κατηγορούμενη: Θα είσαι στο σπίτι, να πάμε το παιδί στον γιατρό;

Γιατρός: Όχι, είμαι στο νοσοκομείο.

Κατηγορούμενη: Εντάξει, έγινε.

Οι αστυνομικοί δε θεωρούν τυχαίο ότι είχε μαζί και το παιδί της, το οποίο ήταν στο αμάξι με τους γονείς της.

Στην πρώτη κουβέντα που είπε στην αστυνομία ανέφερε ότι «δεν μπήκα στο σπίτι» και όταν ρωτήθηκε επίμονα και ενημερώθηκε ότι υπάρχει υλικό τότε υποστήριξε ότι «πήγα να τον βρω για να πάμε το μωρό στο γιατρό. Έχει γίνει παρεξήγηση».

Ο γιατρός είχε παραισθήσεις λόγω της ατροπίνης

Ο γιατρός υποστηρίζει πως είχε παραισθήσεις, κάτι που πλέον αποδίδεται στην ατροπίνη, ενώ στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους ένα μπουκαλάκι με υγρό, το οποίο χρησιμοποιείται ως σταγόνες για τα μάτια και περιέχει ατροπίνη 1% και το έχουν στείλει στο Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ έχουν γίνει τοξικολογικές και στον γιατρό.

Η υπόθεση της απόπειρας δηλητηρίασης στρατιωτικού γιατρού από την εν διαστάσει σύζυγό του άρχισε να αποκαλύπτεται όταν εκείνος παρουσίασε επανειλημμένα ύποπτα συμπτώματα μετά από γεύματα. Όπως υποστηρίζει, η 40χρονη νοσηλεύτρια επιχειρούσε να τον δηλητηριάσει εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο στρατιωτικός γιατρός πήγε με το παιδί του σε ψησταριά, όπου, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, παρουσίασε ξανά περίεργα συμπτώματα. Λίγες ημέρες αργότερα, επέστρεψε στο κατάστημα και ζήτησε να δει το βιντεοληπτικό υλικό. Όπως ανέφερε, είδε την πρώην σύζυγό του να ρίχνει κάτι στο νερό του, την ώρα που εκείνος βρισκόταν στην τουαλέτα.

«Τον Αύγουστο με το παιδί πήγαμε για φαγητό σε ψησταριά. Παρουσίασα πάλι περίεργα συμπτώματα. Μερικές ημέρες αργότερα πήγα πάλι στην ταβέρνα και ζήτησα να δω βιντεοληπτικό υλικό. Φαινόταν να ρίχνει κάτι στο νερό μου την ώρα που ήμουν τουαλέτα», υποστηρίζει το θύμα.

Εργαζόμενος της ταβέρνας επιβεβαίωσε ότι ο γιατρός ζήτησε να δει τις κάμερες, διευκρινίζοντας ότι δεν κράτησε ούτε έλαβε αντίγραφο του υλικού.

Θέλοντας να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, ο γιατρός εγκατέστησε κάμερες ασφαλείας στην κατοικία του. Σε βίντεο έχει καταγραφεί η 40χρονη να εισέρχεται στην κουζίνα φορώντας γάντια, σκούφο και χειρουργική μάσκα και να χρησιμοποιεί σύριγγα για να προσθέσει ατροπίνη σε μέλι, βρώμη και μπαχαρικά.

Όταν είδε τις κινήσεις της γυναίκας σε ζωντανή μετάδοση, ο γιατρός έσπευσε στο σπίτι, πιστεύοντας αρχικά ότι είχε σημειωθεί διάρρηξη. Η 40χρονη φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει προς αυτοκίνητο που την περίμενε σε κοντινή απόσταση, όπου βρίσκονταν οι γονείς της και το μόλις 3 ετών παιδί του ζευγαριού.

Με την παρέμβαση των αστυνομικών, η 40χρονη και οι γονείς της συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικό όρο να μην πλησιάζουν τον στρατιωτικό γιατρό σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων.

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