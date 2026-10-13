Περιστέρι: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 41χρονη να ρίχνει ατροπίνη στα τρόφιμα του πρώην συζύγου της

Snapshot Η 41χρονη δηλητηρίαζε με ατροπίνη τα τρόφιμα του πρώην συζύγου της στο σπίτι του στο Περιστέρι.

Ο άνδρας, που είχε μεταφερθεί δύο φορές στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης, εγκατέστησε κάμερες για να αποδείξει την εισβολή στο σπίτι του.

Από τα βίντεο ντοκουμέντα προκύπτει ότι η γυναίκα έριχνε ατροπίνη σε αλάτι, πιπέρι, μέλι και διάφορα σκεύη στην κουζίνα.

Η γυναίκα πιάστηκε επ’ αυτοφώρω από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της πράξης της, ενώ υπήρξε καταδίωξη. Snapshot powered by AI

Ανατριχιαστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση δηλητηρίασης γιατρού στο Περιστέρι από την πρώην σύζυγό του, που του έριχνε κρυφά ατροπίνη στα τρόφιμα που είχε στο σπίτι του, στο οποίο πήγαινε μέχρι και το ανήλικο παιδί τους.

Η γυναίκα που ασχολείται και αυτή ευρύτερα με τον ιατρικό χώρο είχε βγάλει αντικλείδι από το σπίτι του πρώην συζύγου της και έμπαινε στην κουζίνα, όπου έριχνε ατροπίνη στα τρόφιμά του. Ο άνδρας υποψιάστηκε πως κάποιος μπαίνει σπίτι του, ενώ είχε οδηγηθεί δύο φορές στο νοσοκομείο με συμπτώματα δηλητηρίασης. Μάλιστα, μία φορά του έβαλε δηλητήριο ακόμα σε φαγητό όπου είχαν βγει σε μαγαζί, παρουσία του παιδιού τους.

Έτσι, ο άνδρας τοποθέτησε κάμερες στο διαμέρισμά του για να καταλάβει τι συμβαίνει και την Κυριακή το απόγευμα, ενω ο ίδιος απουσίαζε από το σπίτι, είδε από τις κάμερες έναν άνθρωπο με κουκούλα, γάντια και μάσκα στο πρόσωπο να βάζει κάτι στις τροφές του. Ο ίδιος ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και πιάνοντας τη γυναίκα επ'αυτοφώρω, ακολούθησε κυνηγητό.

Η εκπομπή «Live News», δημοσίευσε δύο βίντεο-ντοκουμέντα από όσα εκτιλύχθηκαν την Κυριακή στο Περιστέρι. Στο πρώτο βίντεο, φαίνεται η δράση της γυναίκας μέσα στην κουζίνα, η οποία έριχνε ατροπίνη σε τρόφιμα μακράς διάρκειας, όπως σε αλάτι, πιπέρι και μέλι, καθώς και σε διάφορα σκεύη, όπως βάζα.

Δείτε το βίντεο

Στο δεύτερο βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται οι σκηνές που ακολούθησαν έξω από το σπίτι και όσα συνέβησαν όταν έφτασε η αστυνομία.

Ο άνδρας έπιασε την πρώην σύζυγό του επ'αυτοφώρω και αυτή άρχισε να τρέχει, φτάνοντας στο επόμενο τετράγωνο, όπου είχαν σταθμεύσει το αυτοκίνητο που θα την παραλάμβανε, οι γονείς της. Στο αυτοκίνητο βρισκόταν και το ανήλικο παιδί της.

Τότε αυτή άρχισε να φωνάζει «φύγε» και «βοήθεια», ενω ακούγονται και οι λέξεις «μπαμπά» και «μαμά», πιθανότατα από την ίδια προς τους γονείς της.

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