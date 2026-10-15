Περιστέρι: Προσπάθησε να δηλητηριάσει με ατροπίνη και την πρώην πεθερά της η 40χρονη

Snapshot Η 40χρονη κατηγορείται ότι δηλητηρίαζε συστηματικά τον πρώην σύζυγό της με ατροπίνη για περίπου 1,5 χρόνο μετά το διαζύγιό τους.

Οι Αρχές εξετάζουν αν η γυναίκα προσπάθησε να δηλητηριάσει και την πρώην πεθερά της, η οποία επίσης παρουσίασε παρόμοια συμπτώματα.

Ο γιατρός νοσηλεύτηκε επανειλημμένα με σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ μία φορά χρειάστηκε διασωλήνωση μετά από λιποθυμία.

Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη γυναίκα να τοποθετεί ατροπίνη σε τρόφιμα και ποτά που προορίζονταν για τον πρώην σύζυγο.

Ο γιατρός επιβεβαίωσε τις υποψίες του εγκαθιστώντας κρυφές κάμερες στο σπίτι και σε εστιατόριο, όπου φάνηκε η δράση της γυναίκας. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με τη δηλητηρίαση στο Περιστέρι. Η 40χρονη γυναίκα φαίνεται πως για πολύ καιρό, για περίπου 1,5 χρόνο αφού είχε χωρίσει με τον σύζυγό της, φέρεται να τον δηλητηρίαζε συστηματικά.

Όμως αυτό που ερευνούν οι Αρχές είναι αν τυχόν τελικά προσπαθούσε να δηλητηριάσει και άλλα άτομα, όπως για παράδειγμα την μητέρα του συζύγου της καθώς και εκείνη φέρεται να χρησιμοποιούσε κάποιες φορές τα τρόφιμα που είχε τοποθετήσει η γυναίκα την ατροπίνη. Η μητέρα του 41χρονου φέρεται να είχε παρουσιάσει παρόμοια συμπτώματα με αυτά του γιου της,, χωρίς όμως αυτό να γίνεται συστηματικά.

Ο γιατρός φαίνεται πως είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές. Μάλιστα μία από αυτές είχε κινδυνεύσει πολύ σοβαρά η ζωή του. Ήταν καλοκαίρι, είχε βγει έξω, είχε λιποθυμήσει μπροστά σε κόσμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί χρειάστηκε να τον διασωληνώσουν.

Τότε εμφανίστηκε η εν διαστάσει σύζυγός του στο νοσοκομείο και φαίνεται να ανησυχεί για την υγεία του, να ρωτάει διαρκώς αν είναι καλά, πώς πηγαίνει, εάν πρόκειται να σταθεί στα πόδια του.

Όλες αυτές οι πληροφορίες φέρεται να προέρχονται από το περιβάλλον του 41χρονου γιατρού. Από την άλλη, το περιβάλλον της γυναίκας κάνει λόγο για έναν πολύ καλό άνθρωπο που έκανε τα πάντα για να μεγαλώσει το παιδί της, που προσπαθούσε να του παρέχει τα πάντα κάνοντας δύο δουλειές. Όμως θεωρούν πως αυτό μάλλον κάτι λέει έκανε για το καλό του, για κάποιο λόγο έβαζε αυτή την ουσία.

Το χρονικό

Βίντεο-ντοκουμέντο του καταγράφει τη γυναίκα να τοποθετεί την ουσία σε τρόφιμα και ποτά που προορίζονταν για τον γιατρό, μεταξύ των οποίων μέλι, πιπέρι και νερό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, ο γιατρός άρχισε να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν εμφάνισε περίεργα συμπτώματα υγείας, τα οποία τον προβλημάτισαν. Οι υποψίες του τον οδήγησαν στην απόφαση να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του, προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε. Το οπτικοακουστικό υλικό κατέγραψε την κατηγορούμενη να τοποθετεί την επίμαχη ουσία σε τρόφιμα και στο νερό του πρώην συζύγου της.

Ο γιατρός προχώρησε στην εγκατάσταση των καμερών μετά τα επαναλαμβανόμενα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και τα οποία του δημιούργησαν την υποψία ότι ενδεχομένως κάποιος προσπαθούσε να τον βλάψει. Η επιβεβαίωση για τον ίδιο ήρθε όταν είδε τις κάμερες του εστιατορίου όπου βρισκόταν με την εν διαστάσει σύζυγό του.

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