Έκρηξη στις απάτες: Σχεδόν δύο περιστατικά κάθε ώρα - Πώς δρουν οι επιτήδειοι

Οι απάτες με δράστες που παριστάνουν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή αστυνομικούς ανήλθαν σε 3.900 και αυξήθηκαν κατά 73%

Μιχάλης Παπαδάκος

Έκρηξη στις απάτες: Σχεδόν δύο περιστατικά κάθε ώρα - Πώς δρουν οι επιτήδειοι
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 10.932 περιστατικά απάτης στην Ελλάδα, αυξημένα κατά 27,5% σε σχέση με το 2025.
  • Οι απάτες με δράστες που παριστάνουν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή αστυνομικούς ανήλθαν σε 3.900 και αυξήθηκαν κατά 73%.
  • Οι εξιχνιάσεις υποθέσεων απάτης αυξήθηκαν κατά 27% φτάνοντας τις 2.538 το πρώτο οκτάμηνο του 2026.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης για συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.
  • Το Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Απάτης λειτουργεί πιλοτικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2026.
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Καθημερινό φαινόμενο με αυξητικές τάσεις αποτελούν οι απάτες στην Ελλάδα, καθώς τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας καταγράφουν κατά μέσο όρο 45 περιστατικά την ημέρα, δηλαδή σχεδόν δύο ανά ώρα.

Συνολικά, κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 10.932 περιστατικά απάτης, αριθμός αυξημένος κατά 27,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι αστυνομικές Αρχές συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα των τελευταίων μηνών, αντιπαραβάλλοντάς τα με εκείνα της προηγούμενης χρονιάς, προκειμένου να αποτυπώσουν την έκταση και τη συχνότητα του φαινομένου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έξαρση των απατών με δράστες που παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, τους λογιστές ή ακόμη και τους αστυνομικούς, επιχειρώντας να παραπλανήσουν ανυποψίαστους πολίτες. Στη συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφηκαν 3.900 απάτες και απόπειρες, ενώ οι περιπτώσεις που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία για τους επιτήδειους αυξήθηκαν κατά 73%.

Την ίδια στιγμή, οι διωκτικές Αρχές εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων και τον εντοπισμό των δραστών. Οι εξιχνιάσεις σημείωσαν αύξηση 27% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τις 2.538 κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έχει ανακοινώσει τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης Απάτης. Στόχος είναι η συγκρότηση ενός ενιαίου μηχανισμού που θα συντονίζει τη δράση της Ελληνικής Αστυνομίας, της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με τη συμμετοχή και άλλων φορέων που μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση των απατών.

Ο σχεδιασμός για τη λειτουργία του νέου φορέα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με το Κέντρο να λειτουργεί σε πιλοτικό επίπεδο. Η ολοκλήρωση της οργάνωσής του τοποθετείται έως τον ερχόμενο Δεκέμβριο, οπότε και αναμένεται να περάσει σε πλήρη λειτουργία, με βασικό ζητούμενο την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και τον αποτελεσματικότερο περιορισμό των περιστατικών απάτης.

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