Άρτα: 87χρονη παρέδωσε χρήματα και κοσμήματα αξίας 40.000€ σε απατεώνες για δήθεν διαρροή ρεύματος

Snapshot Μια 87χρονη στην Άρτα εξαπατήθηκε από επιτήδειους που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έχασε χρήματα και κοσμήματα αξίας περίπου 40.000 ευρώ.

Οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε διαρροή ρεύματος που θα μπορούσε να καταστρέψει τα υπάρχοντα της ηλικιωμένης, προκαλώντας της πανικό.

Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες των απατεώνων, τοποθετώντας τα χρήματα και τα κοσμήματα σε σακούλα έξω από το σπίτι της, που στη συνέχεια παρέλαβε συνεργός των δραστών.

Η Αστυνομία προειδοποιεί ότι κανένας υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ δεν ζητά χρήματα ή κοσμήματα και καλεί τους πολίτες να διακόπτουν την επικοινωνία και να ενημερώνουν τις αρχές σε παρόμοια τηλεφωνήματα.

Παρά τις προειδοποιήσεις, οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα κυρίως ηλικιωμένους συνεχίζονται, εκμεταλλευόμενες τον φόβο και την αγωνία τους. Snapshot powered by AI

Θύμα μιας ακόμη τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 87χρονη σε χωριό της Άρτας, χάνοντας χρήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας που προσεγγίζει τις 40.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι επιτήδειοι χρησιμοποίησαν μια γνωστή πλέον μέθοδο, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και επικαλούμενοι δήθεν διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι της ηλικιωμένης. Της είπαν ότι υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί ζημιά και να καούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή της.

Η 87χρονη πανικοβλήθηκε από όσα άκουσε και ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των αγνώστων. Συγκέντρωσε τα χρήματα και τα χρυσαφικά που διατηρούσε στο σπίτι και τα τοποθέτησε σε σακούλα έξω από την κατοικία της.

Εκεί καραδοκούσε συνεργός των δραστών, ο οποίος παρέλαβε τη σακούλα και εξαφανίστηκε, παίρνοντας μαζί του τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

Όταν η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσε την Αστυνομία, όμως οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει να απομακρυνθούν.

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