Προκαλεί συγγενής του αρχηγού της ΜΚΟ που έκλεβε χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά

ΟΙ δηλώσεις του στενού συγγενή του 37χρονου που φέρεται ως αρχηγός την εγκληματικής οργάνωσης προκάλεσαν αρνητικές εντυπώσειες

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Προκαλεί συγγενής του αρχηγού της ΜΚΟ που έκλεβε χρήματα που προορίζονταν για άρρωστα παιδιά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 37χρονος Κ.Φ. κατηρείται ως αρχός εγκληματικήςργάνωσης που έκβε χρήματα από εράνους για άρρω παιδιά μέσω της ΜΟ «Παιδική Χαρά».- Η οργάν φέρεται απέσπασε παράνομα πάνω από 2,8 εκαμμύρια ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούσε για στημένους ποσφαιρικούς αγών και κέρδη.
  • Έξι άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Κ.Φ., έχουνλληφθεί για δράση αυτή.
  • Στενός συγγενής του Κ.Φ. έκανε προκλητικές δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι αν ο Κ.Φ. έκανε τις πράξεις αυτές, τότε το έκανε σωστά.
  • Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αρνητικές εντυπώσεις λόγω της αμφισβήτησης της σοβαρότητας των κατηγοριών.
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Σε προκλητικές δηλώσεις προχώρησε στενός συγγενής του Κ.Φ., του 37χρονου «φιλάνθρωπου» μάνατζερ που πλούτιζε πάνω στις πλάτες και τον πόνο άρρωστων παιδιών χρησιμοποιώντας ως «βιτρίνα» την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι μαζί με τους άλλους 5 που συνελήφθησαν ότι καρπωνόταν τα χρήματα που προέρχονταν από εράνους για τα άρρωστα παιδιά προκειμένου να στήνει ποδοσφαιρικούς αγώνες και να αποκομίζει παράνομα κέρδη. Σημειώνεται ότι η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αποκομίσει από την παράνομη δράση της ποσό άνω των 2,8 εκατ. ευρώ.

Ο στενός συγγενής του 37χρονου που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος έκανε αρχικά λόγο για ένα ταπεινό και ήρεμο παιδί ενώ στη συνέχεια προκάλεσε εντυπώσεις τονίζοντας πως «αν το έκανε, πολύ καλά έκανε».

Δείτε παρακάτω τις προκλητικές δηλώσεις του στενού συγγενή του 37χρονου κατηγορούμενου:

«Μια χαρά παιδί είναι. Καλό, ήσυχο και ευγενικό παιδί. Ε βέβαια ταπεινός... ξέρεις πόσο ταπεινό; Ταπεινός ήταν, που κατέληξε κοίτα... Εδώ μια ολόκληρη Ελλάδα εκμεταλλεύεται κάποιον. Τους "καρχαρίες" τους αφήνουμε και πιάνουμε τον Κωστάκη. Η Ελλάδα έχει χάσει την αξιοπρέπειά της από την πείνα και την φτώχεια και θα ασχοληθούμε με τον Κώστα; Αν το έκανε και πολύ καλά έκανε!».

Δείτε το βίντεο του Mega:

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