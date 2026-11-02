Χαλκιδική: «Τραπεζικοί υπάλληλοι» εξαπάτησαν ηλικιωμένους - Το νέο τέχνασμα που χρησιμοποίησαν

Με ένα νέο τέχνασμα οι απατεώνες κατάφεραν να εξαπατήσουν το ηλικιωμένο ζευγάρι

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Χαλκιδική: «Τραπεζικοί υπάλληλοι» εξαπάτησαν ηλικιωμένους - Το νέο τέχνασμα που χρησιμοποίησαν
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Απατεώνες εμφανίστηκαν ως τραπεζικοί υπάλληλοι και εξαπάτησαν ηλικιωμένο ζευγάρι στη Χαλκιδική, αποσπώντας 15.660 ευρώ.
  • Οι δράστες χρησιμοποίησαν τηλεφωνική απάτη, πείθοντας τα θύματα να παραδώσουν τα χρήματα σε συνεργάτη τους για δήθεν προστασία των χρημάτων.
  • Μετά από αστυνομική έρευνα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ κατασχέθηκαν χρήματα και κινητά τηλέφωνα που σχετίζονται με την υπόθεση.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση και άλλων συνεργών και πιθανή εμπλοκή τους σε παρόμοια εγκλήματα.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή για περαιτέρω διαδικασίες.
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Ένα νέο κόλπο χρησιμοποίησαν επιτήδειοι προκειμένου να εξαπατήσουν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι σε χωριό της Χαλκιδικής. Οι απατεώνες εμφανίστηκαν ως δήθεν τραπεζικοί υπάλληλοι να αρπάξουν από τα θύματά τους πάνω από15.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή (30/10) όταν ο ένας από τους δράστες κάλεσε στο τηλέφωνο του 93χρονου και της 86χρονης συζύγου του που ζουν σε χωριό του δήμου Πολυγύρου, προσποιούμενος τον τραπεζικό υπάλληλο και ισχυρίστηκε ότι πρέπει να παραδώσουν τα χρήματα που έχουν στο σπίτι σε συνεργάτη του, προκειμένου να αποτραπεί η παύση ισχύος των χρημάτων, λόγω δήθεν της παλαιότητάς τους.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τους αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 15.660 ευρώ, το οποίο παρέλαβε 23χρονος και διέφυγε με όχημα, που είχε νοικιάσει 35χρονος και τον ανέμεναν οι δύο συνεργοί ηλικίας 19 και 32 ετών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου κατάφεραν μετά από έρευνα να εξιχνιάσουν την υπόθεση και να συλλάβουν δύο από τους δράστες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν την επόμενη ημέρα και συνέλαβαν τον 23χρονο και τον 35χρονο ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει ακόμη δύο συνεργούς τους, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 19χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 90 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

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