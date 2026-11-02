Κακοκαιρία Agneta: Έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη - «Χείμαρρος» ο Καμαριανός ποταμός

Snapshot Η κακοκαιρία Agneta προκάλεσε έντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη, ιδιαίτερα σε Ρέθυμνο και Χανιά.

Στον Σέμπρωνα Χανίων καταγράφηκαν 62 χιλιοστά βροχής, ενώ στα Ρούστικα και τον Άγιο Ανδρέα Ρεθύμνης 37 χιλιοστά.

Οι ριπές ανέμου σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι ήταν από τις υψηλότερες πανελλαδικά, με την Παλαιόχωρα να φτάνει τα 64 χλμ/ώρα. Snapshot powered by AI

Συνεχίζει την επέλασή της η κακοκαιρία Agneta, η οποία προκάλεσε έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την Κρήτη, με περιοχές του Ρεθύμνου και των Χανίων να συγκαταλέγονται στα 8 μέρη της χώρας με την περισσότερη βροχή τη Δευτέρα (2/11).

Ειδικότερα, μεταξύ των περιοχών της χώρας στις οποίες έπεσαν σήμερα το πρωί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, βρέθηκαν ο Σέμπρωνας Χανίων, με 62 χιλιοστά, τα Ρούστικα και ο Άγιος Ανδρέας Ρεθύμνης με 37 χιλιοστά έκαστος.

Την ίδια στιγμή, οι ριπές ανέμου σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι πρωταγωνιστούν στις υψηλότερες τιμές για σήμερα πανελλαδικά, με την Παλαιόχωρα να δέχεται τους ισχυρότερους ανέμους, στα 64 χιλιόμετρα/ωρα.

Χείμαρρος ο Καμαριανός ποταμός στη Σούγια

Τα μεγάλα ύψη βροχής, μετέτρεψαν τον Καμαριανό ποταμό, που εκβάλλει στο Λυβικό Πέλαγος από την κεντρική παραλία της Σούγιας, σε ορμητικό χείμαρρο.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν το ποτάμι να έχει φουσκώσει, μεταφέροντας στη θάλασσα χώμα και φερτά υλικά, διαμορφώνοντας αρκετά επικίνδυνες συνθήκες.