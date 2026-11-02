Λασίθι: Πήγε τραυματισμένος στην Αστυνομία και κατήγγειλε ληστεία- Οι κάμερες αποκάλυψαν την αλήθεια

Snapshot Ένας 30χρονος στο Λασίθι κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επίθεσης και απόπειρας ληστείας στο σπίτι του.

Η αστυνομική έρευνα και το βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες δεν επιβεβαίωσαν την καταγγελία για εισβολή ή ληστεία.

Ο άνδρας παραδέχθηκε ότι προκάλεσε ο ίδιος τα τραύματά του.

Μετά την αποκάλυψη, κρίθηκε αναγκαία η παροχή ψυχιατρικής φροντίδας και μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική. Snapshot powered by AI

Μία περίεργη υπόθεση κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αστυνομικές Αρχές στο Λασίθι.

Όλα ξεκίνησαν με την καταγγελία ενός 30χρονου άνδρα ο οποίος εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αναφέροντας ότι έπεσε θύμα επίθεσης μέσα στο σπίτι του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο άνδρας εμφανίστηκε μπροστά στους αστυνομικούς με τραύματα υποστηρίζοντας ότι άγνωστοι εισέβαλλαν στο σπίτι του και επιχείρησαν να τον ληστέψουν.

Οι αστυνομικοί έλαβαν υπόψιν τους την καταγγελία και ξεκίνησαν την έρευνα. Όταν όμως εξέτασαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας ήρθαν αντιμέτωποι με μία έκπληξη καθώς το υλικό από τις κάμερες σε συνδυασμό με την αστυνομική έρευνα δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς του 30χρονου. Αντίθετα, προέκυψε ότι δεν είχε σημειωθεί εισβολή στην κατοικία του ούτε απόπειρα ληστείας.

Ο άνδρας στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι είχε ο προκαλέσει ο ίδιος στον εαυτό του τα τραύματα που έφερε, καταρρίπτοντας την αρχική εκδοχή του περί επίθεσης από αγνώστους.

Οι αστυνομικοί μετά τις εξελίξεις αυτές, έκριναν αναγκαία την παροχή την ψυχιατρικής φροντίδας στον άνδρα ο οποίος μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική κλινική.

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