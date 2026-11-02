Ιόνια Οδός: Κλείνει για 3 ημέρες το τμήμα Αντίρριο-Γαβρολίμνη – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Οι κυκλοφοριακές θα τεθούν σε ισχύ λόγω εργασιών συντήρησης

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ιόνια Οδός: Κλείνει για 3 ημέρες το τμήμα Αντίρριο-Γαβρολίμνη – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η κυκλοφορία στο τμήμα Αντίρριο-Γαβρολίμνη της Ιόνιας Οδού θα διακοπεί από 3 έως 5 Νοεμβρίου, καθημερινά από 08:00 έως 20:00, λόγω εργασιών συντήρησης στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας.
  • Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων με συγκεκριμένες εισόδους και εξόδους στους κόμβους Αντιρρίου και Γαβρολίμνης.
  • Σε περίπτωση πρόωρης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
  • Θα υπάρχει προσωρινή σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών, οι οποίοι καλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις.
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για τρεις ημέρες στην Ιόνια Οδό, λόγω εργασιών ετήσιας συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στις σήραγγες Μακύνειας και Κλόκοβας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νέας Οδού, από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, καθημερινά από τις 08:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, θα διακόπτεται η κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Αντιρρίου και του Ανισόπεδου Κόμβου Γαβρολίμνης, και στα δύο ρεύματα.

Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων και συγκεριμένα:

  • Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Ιωάννινα θα εξέρχονται από τον κόμβο Αντιρρίου, στο 5,499ο χιλιόμετρο, και θα επανέρχονται στην Ιόνια Οδό από τον κόμβο Γαβρολίμνης, στο 18,507ο χιλιόμετρο.Νέα Ιωαννίνων
  • Αντίστοιχα, όσοι κινούνται προς Αντίρριο θα ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή, μέσω της παλιάς εθνικής οδού, από τον κόμβο Γαβρολίμνης έως τον κόμβο Αντιρρίου.

Η Νέα Οδός επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Παράλληλα, θα υπάρχει προσωρινή σήμανση για την καθοδήγηση των οδηγών, οι οποίοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της.

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