Κομοτηνή: Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες – Δείτε βίντεο
Οι επιβαίνοντες του λεωφορείου κατέβηκαν με ασφάλεια χωρίς να κινδυνέψει κάποιος
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- Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στον οικισμό Κικιδίου στην Κομοτηνή το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου.
- Οι επιβάτες κατέβηκαν με ασφάλεια χωρίς να τραυματιστεί κανείς ή να κινδυνδυνεύσει.
- Η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού του λεωφορείου.
- Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά.
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/11) στην περιοχή του οικισμού Κικιδίου στην Κομοτηνή όταν αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.
Oι επιβάτες κατέβηκαν από το λεωφορείο με ασφάλεια χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή κάποιος από αυτούς να κινδυνέψει.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά προέκυψε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Στο σημείο έφτασαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε άνδρες για την αντιμνετώπιση του συμβάντος. ενώ η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το όχημα με αποτέλεσμα την καταστροφή του.
Δείτε επίσης φωτογραφίες από το λεωφορείο μετά την κατάσβεση της φωτιάς:
Με πληροφορίες από maronnews.gr, thestival.gr