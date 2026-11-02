Κομοτηνή: Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες – Δείτε βίντεο

Snapshot Αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στον οικισμό Κικιδίου στην Κομοτηνή το πρωί της Δευτέρας 2 Νοεμβρίου.

Οι επιβάτες κατέβηκαν με ασφάλεια χωρίς να τραυματιστεί κανείς ή να κινδυνδυνεύσει.

Η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού του λεωφορείου.

Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς από τη φωτιά. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (2/11) στην περιοχή του οικισμού Κικιδίου στην Κομοτηνή όταν αστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Oι επιβάτες κατέβηκαν από το λεωφορείο με ασφάλεια χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός ή κάποιος από αυτούς να κινδυνέψει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η φωτιά προέκυψε από βραχυκύκλωμα στο σύστημα κλιματισμού.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Στο σημείο έφτασαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε άνδρες για την αντιμνετώπιση του συμβάντος. ενώ η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε όλο το όχημα με αποτέλεσμα την καταστροφή του.

Δείτε επίσης φωτογραφίες από το λεωφορείο μετά την κατάσβεση της φωτιάς:

Με πληροφορίες από maronnews.gr, thestival.gr

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