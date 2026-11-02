«Βροχή» οι απάτες στη Δυτική Ελλάδα: 2,5 εκατ. ευρώ έκαναν «φτερά» σε εννέα μήνες

Οι πολυμήχανοι -όπως αποδεικνύεται απατεώνες- σε διάστημα εννέα μηνών κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά και κοσμήματα αξίας 2,5 εκατ. ευρώ τους τελευταίες 9 μήνες

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

«Βροχή» οι απάτες στη Δυτική Ελλάδα: 2,5 εκατ. ευρώ έκαναν «φτερά» σε εννέα μήνες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη Δυτική Ελλάδα, σε διάστημα εννέα μηνών, οι απατεώνες απέσπασαν μετρητά και κοσμήματα αξίας 2,5 εκατ. ευρώ από 413 θύματα.
  • Ο νομός Αχαΐας υπέστη το μεγαλύτερο πλήγμα με 60,53% των θυμάτων και οικονομική ζημία 1,722 εκατ. ευρώ.
  • Η οικονομική λεία των εγκληματικών κυκλωμάτων σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, παρά τη μείωση των περιστατικών.
  • Οι απάτες επεκτείνονται σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας, με αύξηση θυμάτων και ζημιών σε Ηλεία, Ακαρνανία και Αιτωλία.
  • Παρά τις εξαρθρώσεις σπειρών από την ΕΛ.ΑΣ., νέοι δράστες εμφανίζονται συνεχώς, στοχεύοντας πλέον και τεχνολογικά εξοικειωμένα άτομα.
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Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει το οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς από τον Ιανουάριο έως και το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, κατάφεραν να εξαπατήσουν -επιστρατεύοντας κάθε είδους επιχειρήματα- 413 πολίτες οι οποίοι έπεσαν θύματα αδίστακτων απατεώνων, χάνοντας οικονομίες μιας ζωής.

Οι επιτήδειοι, επιστρατεύοντας ευφάνταστα τεχνάσματα, κοινωνική μηχανική (social engineering) και συναισθηματικούς εκβιασμούς, κατάφεραν να αποσπάσουν μετρητά και κοσμήματα συνολικής αξίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η λεία των κυκλωμάτων σχεδόν διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρά το γεγονός ότι τα «χτυπήματα» ήταν λιγότερα, γεγονός που αποδεικνύει την αυξημένη οργάνωση και προσαρμοστικότητα των εγκληματικών ομάδων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το gnomip.gr, το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε ο νομός Αχαΐας καθώς συγκέντρωσε 60,53% των συνολικών θυμάτων της Περιφέρειας. Με άλλα λόγια, 250 συμπολίτες μας έχασαν συνολικά 1,722 εκατ. ευρώ (68% της συνολικής οικονομικής ζημίας). Αναλυτικά, στην Αχαΐα καταγράφηκαν 231 τελεσμένες απάτες, 16 απόπειρες και 28 εξιχνιάσεις, παρουσιάζοντας αύξηση της οικονομικής λείας σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2025, όταν 297 θύματα είχαν χάσει 1,48 εκατ. ευρώ.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφέρειας:

  • Ηλεία: Καταγράφηκαν 68 θύματα (έναντι 63 το 2025), τέσσερις απόπειρες και 25 εξιχνιάσεις, με τη λεία να ανέρχεται σε 102.892 ευρώ.
  • Ακαρνανία: Τα θύματα έφτασαν τα 49 (από 45 πέρυσι) σε σύνολο 47 τελεσμένων υποθέσεων και 13 αποπειρών, ενώ εξιχνιάστηκαν 30 υποθέσεις με οικονομικό απολογισμό 70.828 ευρώ.
  • Αιτωλία: Σημειώθηκαν 46 θύματα, 36 τελεσμένες απάτες, επτά απόπειρες και δύο εξιχνιάσεις, με τις απώλειες να αγγίζουν τα 177.448 ευρώ.

Η δράση των εγκληματικών οργανώσεων εξελίσσεται σαν τη μυθική Λερναία Ύδρα, καθώς παρά τις διαδοχικές εξαρθρώσεις σπειρών από την ΕΛ.ΑΣ., νέοι εμπλεκόμενοι ξεφυτρώνουν συνεχώς, στοχεύοντας πλέον όχι μόνο ηλικιωμένους αλλά και άτομα εξοικειωμένα με την τεχνολογία.

Οι Αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στους πολίτες.

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