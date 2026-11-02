Αθηνά Οικονομάκου για τη ΜΚΟ: «Με είχαν προσεγγίσει μέσω Instagram» - Τι είπε για τη συνεργασία τους

Snapshot Η Αθηνά Οικονομάκου εξέφρασε λύπη και απογοήτευση για την υπόθεση της ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας.

Στο παρελθόν είχε βοηθήσει την ΜΚΟ προωθώντας τις δράσεις της μέσω Instagram με στόχο την ενίσχυση παιδιών που έχουν ανάγκη.

Η ηθοποιός τόνισε ότι τέτοιες υποθέσεις μειώνουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε οργανώσεις που προσφέρουν πραγματικό έργο.

Η επικοινωνία της με τον οργανισμό γινόταν αποκλειστικά μέσω Instagram για την προώθηση δημοσιεύσεων ευαισθητοποίησης.

Η συμμετοχή της έγινε με καλή πρόθεση, ενώ εξέφρασε αγανάκτηση για την εκμετάλλευση της ευαισθησίας του κόσμου από τους εμπλεκόμενους. Snapshot powered by AI

Τη λύπη και την απογοήτευσή της για την υπόθεση της ΜΚΟ που βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας εξέφρασε η Αθηνά Οικονομάκου, μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε βοηθήσει στην προβολή των δράσεων του συγκεκριμένου οργανισμού, προωθώντας αναρτήσεις και stories μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Όπως εξήγησε, είχε ανταποκριθεί στα σχετικά αιτήματα με την πρόθεση να κινητοποιήσει περισσότερο κόσμο και να ενισχυθούν παιδιά που είχαν ανάγκη. Η εξέλιξη της υπόθεσης, όπως είπε, την έχει στενοχωρήσει ιδιαίτερα, καθώς θεωρεί ότι τέτοιες περιπτώσεις πλήττουν συνολικά την εμπιστοσύνη προς οργανισμούς που προσφέρουν πραγματικό έργο.

«Μου έχει συμβεί να βοηθήσω τον συγκεκριμένο οργανισμό, να προωθήσω τα post και τα stories και να προσπαθήσω να πείσω κι εγώ με τον τρόπο μου κόσμο να βοηθήσει επίσης. Και λυπάμαι πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά.

«Μας κάνει να μην εμπιστευόμαστε κανέναν και τίποτα»

Η Αθηνά Οικονομάκου στάθηκε ιδιαίτερα στις συνέπειες που μπορεί να έχει μια τέτοια υπόθεση για τις οργανώσεις που στηρίζουν ουσιαστικά παιδιά και οικογένειες, τονίζοντας ότι η εκμετάλλευση της ανάγκης και της ευαισθησίας του κόσμου είναι κάτι που την εξοργίζει.

«Λυπάμαι γιατί όλο αυτό δυστυχώς μας κάνει να μην εμπιστευόμαστε κανέναν και τίποτα. Το οποίο είναι τρομερά άδικο για τους οργανισμούς οι οποίοι κάνουν πραγματικά δουλειά. Αυτό είναι που με θλίβει. Είναι κάτι που πατάει πάνω σε ανθρώπινες παιδικές ψυχές και ασθένειες και είναι, θεωρώ, χυδαίο», είπε χαρακτηριστικά.

Πώς την προσέγγισαν μέσω Instagram

Απαντώντας σε ερώτηση για τον τρόπο με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή με τον οργανισμό, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι η επικοινωνία τους γινόταν αποκλειστικά μέσω Instagram και αφορούσε την προώθηση δημοσιεύσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και τη συγκέντρωση βοήθειας.

«Μέσα από το Instagram μου στέλνανε αν μπορούσα να προωθήσω κάποια δημοσιεύματα, κάποιες δημοσιεύσεις που κάνανε για να τις μάθει ο κόσμος και να βοηθήσουμε παραπάνω κάποια παιδάκια. Αυτό. Ενώ δεν είχα παραπάνω επικοινωνία, μόνο μέσω Instagram», περιέγραψε.

Η Αθηνά Οικονομάκου υπογράμμισε ότι η δική της συμμετοχή είχε γίνει με καλή πρόθεση, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για όσα αποκαλύπτονται: «Εμείς ό,τι κάναμε, το κάναμε με την καλή μας την καρδιά. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτοί οι άνθρωποι πώς ζουν, δεν ξέρω πώς επιβιώνουν και πώς κοιμούνται το βράδυ».

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