Ιωάννινα: 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε σταθερή και καλή κατάσταση

Γιάννης Καλύβας

Ιωάννινα: 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε στη διάρκεια αγώνα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε ξαφνικά κατά τη διάρκεια αγώνα στα Ιωάννινα και χρειάστηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
  • Η άμεση παρέμβαση του γιατρού του αγώνα και της βοηθού διαιτητή, που είναι επίσης γιατρός, ήταν καθοριστική για τη διάσωση του.
  • Ο νεαρός μεταφέρθηκε με κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και νοσηλεύεται σε σταθερή και καλή κατάσταση.
  • Το σωματείο του Κεφαλόβρυσου ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους που βοήθησαν και το ΕΚΑΒ για την γρήγορη ανταπόκριση.
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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο γήπεδο «Στάθης Τσανακτσής» στα Ιωάννινα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στο Κεφαλόβρυσο και τον Σταυραετό Συρράκου, όταν ένας 25χρονος ποδοσφαιριστής κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο νεαρός δέχθηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα έχασε εκ νέου τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να του γίνει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ). Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν ο γιατρός και η βοηθός διαιτητή, η οποία είναι επίσης ειδικευόμενη γιατρός.

Στο γήπεδο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ στο σημείο έφτασε κινητή μονάδα, η οποία παρέλαβε τον 25χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο ποδοσφαιριστής υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες νοσηλεύεται σε σταθερή και καλή κατάσταση.

Σε ανακοίνωσή του, το σωματείο του Κεφαλόβρυσου ευχήθηκε στον νεαρό αθλητή ταχεία ανάρρωση, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τον Βαγγέλη Σήτο και την Έφη Βλαχοπούλου για την άμεση και καθοριστική παρέμβασή τους, καθώς και το ΕΚΑΒ για την ταχύτατη ανταπόκρισή του.

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