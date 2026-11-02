Κακοκαιρία Ρόδος: Εικόνες καταστροφής από την σφοδρή βροχόπτωση στον Αρχάγγελο - Δείτε βίντεο

Snapshot Η σφοδρή βροχόπτωση στη Ρόδο διήρκησε τουλάχιστον 17 ώρες και προκάλεσε πλημμύρες και καταστροφές στον Αρχάγγελο.

Οι χείμαρροι που δημιουργήθηκαν παρέσυραν αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

Ο δήμαρχος Ρόδου τόνισε ότι η ένταση της βροχόπτωσης ξεπέρασε τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις και ήταν πρωτοφανής για την περιοχή.

Για λόγους ασφαλείας, τα σχολεία στο νησί παρέμειναν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων μέχρι και την Πέμπτη. Snapshot powered by AI

Βιβλικές καταστροφές και πλημμύρες προκάλεσε η πολύωρη σφοδρή βροχόπτωση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ώρες στο νησί της Ρόδου.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι κάτοικοι στον Αρχάγγελο της Ρόδου ξύπνησαν μνήμες από τα παρελθόν και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2021 όταν η περιοχή είχε πλημμυρίσει και πάλι.

Η βροχόπτωση που διήρκησε τουλάχιστον 17 ώρες είχε ως αποτέλεσμα η περιοχή να δεχθεί τεράστιο όγκο νερού με του κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/11).

Οι καταστροφές που προκάλεσαν οι έντονες καιρικές συνθήκες είναι μεγάλες, καθώς εξαιτίας του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε δημιουργήθηκαν χείμαρροι τόσο μέσα στο χωριό όσο και έξω από αυτό με αποτέλεσμα να παρασύρουν αυτοκίνητα αλλά και ότι άλλο υπήρχε αφύλακτο στην περιοχή.

Οι εικόνες στο βίντεο που δημοσίευσε το rodiaki.gr είναι ενδεικτικές:

Ο δήμαρχος Ρόδου, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», περιέγραψε το μέγεθος της καταστροφής, τονίζοντας ότι τα φαινόμενα ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο δυσοίωνες προβλέψεις.

Όπως ανέφερε, δεν επρόκειτο απλώς για μια κακοκαιρία που είχε χαρακτηριστεί κόκκινη, καθώς η ένταση της βροχόπτωσης ξεπέρασε κάθε εκτίμηση, προκαλώντας προβλήματα σε επιχειρήσεις και κατοικίες.

Σημειώνεται ότι αυτήν την ώρα έχουν κοπάσει ως προς την σφοδρότητά τους ωστόσο η κακοκαιρία αναμένεται να επιμένει στην ευρύτερη περιοχή των Δωδεκανήσων μέχρι και την Πέμπτη.

Οι κάτοικοι έκαναν λόγο λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, επισημαίνοντας, στον δήμαρχο του νησιού ότι έχουν να βιώσουν αντίστοιχη κακοκαιρία εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των φαινομένων και για λόγους προστασίας μαθητων και εκπαιδευτικών ελήφθη η απόφαση τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν στον Αρχάγγελο – Δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ τουλάχιστον 60 οχήματα παρασύρθηκαν και υπέστησαν ζημιές, ενώ σε δεκάδες υπολογίζονται οι κατοικίες και οι επαγγελματικοί χώροι στους οποίους εισέβαλαν νερά. Η συνολική έκταση των καταστροφών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί, με τις πρώτες εκτιμήσεις να περιγράφουν ιδιαίτερα σοβαρή κατάσταση στην περιοχή.

Η Πυροσβεστική, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και οι εθελοντές παραμένουν σε ετοιμότητα σε ολόκληρο το νησί, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και επικίνδυνα σημεία στο οδικό δίκτυο.

Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία στις περιοχές Κολυμπίων, Καλάθου και Αρχαγγέλου, στην ανατολική πλευρά της Ρόδου. Η Πολιτική Προστασία συνιστά να αποφεύγονται οι μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές και να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η νέα κακοκαιρία πλήττει την περιοχή του Αρχαγγέλου λίγες εβδομάδες μετά την τραγωδία της 14ης Οκτωβρίου στα Στεγνά. Τότε, ένας 62χρονος εργαζόμενος στην περιοχή έχασε τη ζωή του, όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Δείτε παρακάτω περισσότερες εικόνες από τις ζημιές που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση:

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