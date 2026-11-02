Ηράκλειο: Διέρρηξαν κυλικείο δημοτικού σχολείου - Έσπασαν το τζάμι και άρπαξαν χρήματα

Snapshot Διάρρηξη σημειώθηκε στο κυλικείο δημοτικού σχολείου του Δήμου Ηρακλείου με κλοπή μικρού χρηματικού ποσού.

Οι δράστες έσπασαν το τζάμι του κυλικείου για να εισέλθουν στον χώρο.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε έρευνες.

Η αποκατάσταση των ζημιών ξεκίνησε άμεσα μετά το περιστατικό.

Το σχολείο λειτούργησε κανονικά χωρίς να επηρεαστεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Snapshot powered by AI

Διάρρηξη στο κυλικείο δημοτικού σχολείου του Δήμου Ηρακλείου σημειώθηκε, με τον δράστη ή τους δράστες να αφαιρούν ένα μικρό χρηματικό ποσό, αφού πρώτα έσπασαν το τζάμι του χώρου.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό σήμερα από τη διευθύντρια του σχολείου, η οποία ειδοποίησε την Αστυνομία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες εισήλθαν στον προαύλιο χώρο από κάποια πόρτα και στη συνέχεια παραβίασαν το κυλικείο, σπάζοντας το τζάμι.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σχολείο για τις απαραίτητες ενέργειες, ενώ δρομολογήθηκε άμεσα η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη διάρρηξη.

Παρά το περιστατικό, το σχολείο λειτούργησε κανονικά, χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως ανέφερε ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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