Πολεοδομία Κατερίνης: Τουλάχιστον 11 συλλήψεις για συμμετοχή σε κύκλωμα

Snapshot Στην Πολεοδομία Κατερίνης πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με 11 συλλήψεις για παράνομο χρηματισμό.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο διευθυντής, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας και τουλάχιστον δύο ακόμη υπάλληλοι.

Στη δράση εμπλέκονται επίσης ιδιώτες μηχανικοί.

Την υπόθεση χειρίζεται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. που εξετάζει την έκταση και τους ρόλους των εμπλεκόμενων. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης των «Αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται η Πολεοδομία Κατερίνης, με τις αρχές να προχωρούν σε έντεκα συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για υποθέσεις παράνομου χρηματισμού.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται στελέχη και υπάλληλοι της Πολεοδομίας, καθώς και ιδιώτες μηχανικοί.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του olympiobima, μεταξύ των προσώπων που συνελήφθησαν περιλαμβάνονται ο διευθυντής και ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, αλλά και τουλάχιστον δύο ακόμη υπάλληλοι.

Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με βασικό στόχο να αποσαφηνιστεί η έκταση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας, καθώς και ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την επιχείρηση στους χώρους της Πολεοδομίας, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις καταγγελίες για ενδεχόμενες παράνομες συναλλαγές και πρακτικές.

Η έρευνα των στελεχών της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, φαίνεται να αφορά καταγγελίες και στοιχεία για πιθανές παράνομες χρηματικές συναλλαγές, με αντάλλαγμα την ταχύτερη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων, καθώς και άλλες ενδεχόμενες παράνομες πράξεις.

Η Πολεοδομική Υπηρεσία παραμένει κλειστή για το κοινό έως αύριο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.