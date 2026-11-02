Εξαφάνιση 13χρονου στην Πεντέλη

Snapshot Η εξαφάνιση του Ραμαντάν έχει δηλωθεί και δημοσιοποιηθεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή του.

Ο Ραμαντάν έχει ύψος 1,50 μ., είναι αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και μάτια, και φορούσε μαύρο φούτερ, μαύρο αθλητικό παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Κάθε πληροφορία για τον Ραμαντάν μπορεί να δοθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 ή στα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

Υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση μέσω της εφαρμογής Missing Alert app. Snapshot powered by AI

Κινητοποίηση στις Αρχές έχει προκαλέσει η εξαφάνιση του 13χρονου Ραμαντάν Μοχάμεντ, από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων φιλοξενίας στην Πεντέλη.

Στις 30/10/2026 και ώρα 17:30 εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πεντέλη ο Ραμαντάν(επ.)Μοχάμεντ(ον),13 ετών αιγυπτιακής καταγωγής.«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 02/11/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Ραμαντάν(επ.) Μοχάμεντ(ον) 13 ετών ,έχει ύψος 1.50 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ,μαύρο αθλητικό παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.