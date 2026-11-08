Ερρίκος Πετιλόν: Από τον άλλοτε γόη της Αθήνας στο κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

Snapshot Ο Ερρίκος Πετιλόν ελέγχεται για εμπλοκή σε κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με ρόλο «αχυρανθρώπου» σε οκτώ νομικά πρόσωπα με οφειλές σχεδόν 600.000 ευρώ.

Το δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων» που ερευνάται περιλαμβάνει πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και ζημία 203 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.

Ο Πετιλόν έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή, την εξάρτηση από ουσίες, τρεις απόπειρες αυτοκτονίας και μια παράλυση μετά από εγκεφαλικό.

Ο δικηγόρος του αρνείται τον ρόλο του «αχυρανθρώπου» και υποστηρίζει ότι ο Πετιλόν συμμετείχε ενεργά στη διαχείριση των επιχειρήσεων και ρυθμίζει τις οφειλές του.

Στο παρελθόν, ο Πετιλόν αθωώθηκε για υπόθεση απόπειρας ληστείας το 2019, που είχε απασχολήσει τις αρχές. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται και πάλι ο Ερρίκος Πετιλόν, αυτή τη φορά εξαιτίας της φερόμενης εμπλοκής του στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής κι απάτης στη Θεσσαλονίκη.

Το όνομά του περιλαμβάνεται στα πρόσωπα που ελέγχονται για την υπόθεση, καθώς φέρεται να είχε τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», δηλαδή να εμφανιζόταν ως πρόσωπο πίσω από επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς να είναι ο πραγματικός της ελεγκτής.

Η νέα αυτή δικαστική περιπέτεια επαναφέρει στο προσκήνιο μια ιδιαίτερα ταραχώδη προσωπική διαδρομή. Ο Ερρίκος Πετιλόν, που κάποτε συγκαταλεγόταν στους πιο αναγνωρίσιμους και περιζήτητους άνδρες της κοσμικής Αθήνας, έχει μιλήσει επανειλημμένα για τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη ζωή του σήμερα από την εποχή της δημοσιότητας, της επιτυχίας και των γνωριμιών με διεθνείς προσωπικότητες.

Πίσω από τη δημόσια εικόνα του, όπως έχει ο ίδιος εξομολογηθεί, κρύβονταν χρόνια ψυχικής δοκιμασίας, η διπολική διαταραχή, η εξάρτηση από ουσίες, η οικονομική κατάρρευση και περιστατικά που παραλίγο να του κοστίσουν τη ζωή.

Η υπόθεση αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-«φαντασμάτων», με περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, περίπου 4.200 ΑΦΜ και εκατοντάδες πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως εικονικοί διαχειριστές. Η ζημία για το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε 203 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ νομικά πρόσωπα, τα οποία δημιούργησαν σωρευτικές οφειλές ύψους 595.976 ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Σύμφωνα με πληροφορίες η αμοιβή για τον ρόλο του κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος, απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του «αχυρανθρώπου», υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του συμμετείχε ενεργά στη διαχείριση των καταστημάτων και ότι η αναγνωρισιμότητά του αξιοποιούνταν για την προσέλκυση πελατών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι μέρος των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δηλωμένο στην Εφορία και βρίσκεται σε διαδικασία ρύθμισης.

Η νέα αυτή εξέλιξη φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις παλαιότερες αποκαλύψεις του ίδιου για την προσωπική και οικονομική του κατάρρευση, τις εξαρτήσεις και τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή.

Η διπολική διαταραχή και η στροφή στα ναρκωτικά

Σε παλαιότερη εξομολόγησή του σε τηλεοπτική εκπομπή, ο Πετιλόν είχε περιγράψει πώς η οικονομική καταστροφή του πατέρα του τον επηρέασε βαθιά, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.

«Η οικονομική καταστροφή του πατέρα μου με τίναξε στον αέρα ψυχολογικά και σωματικά! Διαγνώστηκα με διπολική διαταραχή και μανιοκατάθλιψη πριν από πέντε χρόνια», είχε πει χαρακτηριστικά το 2019.

Τότε είχε αναφερθεί και στην εξάρτησή του από τις ουσίες, εξηγώντας ότι όταν διέκοπτε τη φαρμακευτική αγωγή παρουσίαζε υποτροπές. Παράλληλα, είχε μιλήσει για τις επιπτώσεις που είχε η χρήση ναρκωτικών στις προσωπικές του σχέσεις, αποκαλύπτοντας ότι είχε ζήσει έναν μεγάλο έρωτα με την Ούρσουλα Άντρες, με την οποία διατηρούσε σχέση για δύο χρόνια, ενώ είχε υπάρξει και ένα σύντομο ειδύλλιο με τη Στεφανί του Μονακό.

Οι τρεις απόπειρες αυτοκτονίας και η παράλυση μετά το εγκεφαλικό

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Espresso, ο Ερρίκος Πετιλόν προχώρησε σε ακόμη πιο σκληρές αποκαλύψεις για τις στιγμές που έφτασε κοντά στον θάνατο. Όπως περιέγραψε, έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας πέφτοντας από τον δεύτερο όροφο, ενώ έχει επιχειρήσει να οδηγήσει τη μηχανή του στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Συγγρού και να συγκρουστεί μετωπικά με νταλίκα.

Ο ίδιος έκανε λόγο για περιστατικά υπερβολικής δόσης, αλλά και για επανειλημμένες φορές κατά τις οποίες έφτασε σε κατάσταση κλινικού θανάτου.

Στην ίδια συνέντευξη αποκάλυψε ότι πριν από περίπου έναν μήνα είχε υποστεί ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο τον άφησε παράλυτο από τη μέση και κάτω για μία εβδομάδα. Όπως είπε, κατάφερε τελικά να ανακτήσει την κινητικότητά του.

Μιλώντας για την εξωτερική του εμφάνιση και τις συνέπειες της περιπέτειάς του, παραδέχθηκε ότι έχει χάσει βάρος και θέλει να το ανακτήσει, ενώ αποκάλυψε ότι οι δύο άνθρωποι που θεωρεί πραγματικούς φίλους του βρίσκονται στη φυλακή.

«Μπαινόβγαινα σε κλινικές, δεν ήξερα πια ποιος ήμουν»

Σε άλλη εξομολόγησή του στο ίδιο μέσο, ο άλλοτε περιζήτητος γόης της Αθήνας περιέγραψε το βάρος που είχε η εξωτερική του εμφάνιση στη ζωή του, αλλά και το γεγονός ότι πολλές φορές οι άνθρωποι ενδιαφέρονταν περισσότερο για την εικόνα του παρά για τον ίδιο.

«Η ομορφιά ήταν η ευχή κι η κατάρα μου. Όλοι με κοιτούσαν. Κανείς δεν με “έβλεπε”. Με ήθελαν για την εικόνα, όχι για την ψυχή μου. Μπαινόβγαινα σε κλινικές, δεν ήξερα πια ποιος ήμουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερα συγκλονιστική ήταν και η αναφορά του στον θάνατο της μητέρας του. Όπως αποκάλυψε, η οικονομική του κατάσταση ήταν τόσο δύσκολη, ώστε δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει ούτε τα έξοδα της κηδείας της και αναγκάστηκε να σκάψει ο ίδιος τον τάφο της.

«Έσκαψα με τα χέρια μου τον λάκκο της. Αυτή είναι η Ελλάδα που δεν βλέπει κανείς. Αυτή είναι η πτώση. Αλλά εκεί μέσα βρήκα τον εαυτό μου», είπε.

Παρά τις δυσκολίες, ο Πετιλόν έχει δηλώσει ότι έπειτα από χρόνια σωστής θεραπείας αισθάνεται πλέον ισορροπημένος, τονίζοντας ότι η διπολική διαταραχή του βρίσκεται υπό έλεγχο.

Η αθώωση για την υπόθεση της απόπειρας ληστείας

Στο παρελθόν, το όνομά του είχε απασχολήσει και τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, μετά την εμπλοκή του σε υπόθεση απόπειρας ληστείας σε βάρος γυναίκας στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, το 2019.

Η καταγγελία αφορούσε περιστατικό κατά το οποίο ο Πετιλόν και ακόμη ένα άτομο φέρονταν να επιχείρησαν να αρπάξουν την τσάντα γυναίκας που περπατούσε στην περιοχή, ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα. Ωστόσο, η υπόθεση είχε δικαστική κατάληξη υπέρ του.

Διαβάστε επίσης