Θεσσαλονίκη: «Ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος δεν του αρμόζει», λέει ο δικηγόρος του Πετιλόν

Snapshot Η ΑΑΔΕ αποκάλυψε κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική που φέρεται να ελέγχει 2.000 καταστήματα και συσσώρευσε οφειλές άνω των 200 εκατ. ευρώ μέσω 1.300 αχυρανθρώπων και 4.200 ΑΦΜ.

Στην υπόθεση έγιναν 18 συλλήψεις, με 16 κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να στρατολογούσαν ανθρώπους σε οικονομική ανάγκη και ασθενείς προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για χρήση των στοιχείων τους.

Ο δικηγόρος του Ερρίκου Πετιλόν δήλωσε ότι ο πελάτης του δεν πρέπει να χαρακτηριστεί αχυράνθρωπος και ότι μεγάλο μέρος των ποσών έχει ήδη δηλωθεί και ρυθμιστεί στην Εφορία.

Οι δύο πελάτες του δικηγόρου Κουδρόγλου που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν είχαν σχέση με την υπόθεση και τα όπλα που βρέθηκαν ήταν νόμιμα. Snapshot powered by AI

Ένα μεγάλο κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν τα τελευταία τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αποκάλυψε η πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να είχαν υπό τον έλεγχό τους συνολικά 2.000 καταστήματα εστίασης και νυχτερινά κέντρα. Μέσω 1.300 αχυρανθρώπων και 4.200 ΑΦΜ, συσσώρευσαν οφειλές προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φέρονται να παρακρατούσαν τα αντίστοιχα ποσά για λογαριασμό τους.

Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, με 16 από τους κατηγορουμένους να βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματικές διώξεις.

«Υπήρχε η σύλληψη 18 ατόμων. Οι δύο ήταν εντολείς μου, αφέθηκαν ελεύθεροι, δεν είχαν καμία σχέση με όλη την υπόθεση. Ήταν άνθρωποι που έγιναν έρευνες και βρέθηκαν κάποια όπλα, τα οποία ήταν νόμιμα, είχαν άδεια», δήλωσε ο Αντώνης Κουδρόγλου, δικηγόρος κατηγορουμένων.

«Ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος δεν αρμόζει στον Ερρίκο Πετιλόν»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι πληροφορίες ότι οι εμπλεκόμενοι στρατολογούσαν ακόμη και ασθενείς έξω από νοσοκομεία, αλλά και ανθρώπους που βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία τους.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, για τον οποίο τοποθετήθηκε δημόσια ο συνήγορός του, Όθωνας Παπαδόπουλος.

«Ο εντολέας μου είναι ο κύριος Ερρίκος Πετιλόν. Ήδη έχει βγει στη δημοσιότητα η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Από την πρώτη μέρα της σύλληψης, την προηγούμενη Παρασκευή, δέχτηκα τηλεφώνημα για την ανάληψη της υπεράσπισης του συγκεκριμένου ηθοποιού και μοντέλου», ανέφερε ο δικηγόρος.

«Έχω αναλάβει την εντολή της υπεράσπισης και θα τη φέρουμε σε πέρας. Απλά, ο χαρακτηρισμός αχυράνθρωπος για ένα πρόσωπο σαν τον Ερρίκο Πετιλόν, δεν του αρμόζει», πρόσθεσε.

Ο συνήγορός του υποστήριξε, επίσης, ότι σημαντικό μέρος των χρηματικών ποσών που αναφέρονται στη δικογραφία έχει ήδη δηλωθεί στην Εφορία και έχει υπαχθεί σε ρύθμιση, η οποία εξυπηρετείται κανονικά.

«Παρά τα όσα βλέπουν τα φώτα της δημοσιότητας, η ενημέρωση που έχω και είναι 100% έγκυρη, είναι ότι πολύ μεγάλο μέρος των ποσών που αναφέρονται είναι ήδη δηλωμένα στην Εφορία και έχει γίνει η ρύθμιση για τα ποσά αυτά, η οποία ρύθμιση μέχρι σήμερα αποπληρώνεται κανονικά», κατέληξε.

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