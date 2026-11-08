Θεσσαλονίκη: Πώς λειτουργούσε το δίκτυο-μαμούθ της φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Snapshot Η δικογραφία αποκαλύπτει ένα δίκτυο φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη με εμπλοκή 2.000 επιχειρήσεων και 1.300 αχυρανθρώπων, που ζημίωσε το δημόσιο με πάνω από 203 εκατ. ευρώ.

Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος είχαν κεντρικό ρόλο στη σύσταση και διαχείριση εταιρειών-φαντασμάτων με τη χρήση πάνω από 4.200 πλαστών ΑΦΜ.

Το κύκλωμα στρατολογούσε ασθενείς από αντικαρκινικά νοσοκομεία για να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων έναντι μικρών ποσών.

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ζούσαν σε πολυτελείς βίλες, κατείχαν όπλα και έκαναν ταξίδια, ενώ κάποιοι είχαν διαφύγει στο εξωτερικό πριν τις συλλήψεις.

Οι 18 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες και η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά πάνω από 250 κατηγορούμενους, με τον αριθμό τους να αναμένεται να αυξηθεί. Snapshot powered by AI

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης πέρασαν οι 18 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε ένα από τα πιο αδίστακτα δίκτυα φοροδιαφυγής «μαμούθ» των τελευταίων δεκαετιών. Πρόκειται για μια υπόθεση που ζημίωσε τα κρατικά ταμεία με χρέη άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Η ογκοδέστατη δικογραφία, η οποία μετράει πάνω από 250 κατηγορούμενους συνολικά, ρίχνει φως στη μεθοδική δράση γνωστών επιχειρηματιών της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Σε βάρος των 18 ασκήθηκε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.

Η έρευνα αποκάλυψε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες που ασκούσαν τη δραστηριότητα κρυμμένοι πίσω από τα πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές. Στην επιχείρηση, που κράτησε πολλούς μήνες, συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί.

Λογιστές, δικηγόροι και 4.200 πλαστά ΑΦΜ

Οι αριθμοί που προκύπτουν από το πόρισμα των αρχών προκαλούν ίλιγγο. Ως εμπλεκόμενες φέρονται 2.000 βραχύβιες επιχειρήσεις, στις οποίες τοποθετήθηκαν 1.300 αχυράνθρωποι. Την ίδια ώρα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν περισσότερα από 4.200 πλαστά ΑΦΜ που χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά για να χαθούν τα ίχνη του χρήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, κεντρικό ρόλο στην οργάνωση του σχεδίου είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Αυτοί οι τέσσερις αναλάμβαναν εξ ολοκλήρου τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της νομικής και λογιστικής βιτρίνας.

Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την ευκολία με την οποία μπορεί κάποιος να ανοίξει μια εταιρεία μέσω του ΓΕΜΗ. Άνοιγαν τις επιχειρήσεις στο όνομα των «μπροστινών» και τις λειτουργούσαν με απλές εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν εξασφαλίσει από πριν. Μόλις τα χρέη διογκώνονταν, οι εταιρείες έκλειναν μέσα σε μια νύχτα και τη θέση τους έπαιρναν αμέσως καινούργιες, διαιωνίζοντας τη μαζική κλοπή του δημοσίου.

Στρατολόγηση ασθενών έξω από τα νοσοκομεία

Κι όμως, η πιο σκοτεινή πτυχή της υπόθεσης αφορά τα πρόσωπα που επέλεγαν οι εγκέφαλοι της απάτης. Η οργάνωση άπλωσε τα δίχτυα της σε αντικαρκινικά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Τα μέλη του κυκλώματος πλησίαζαν ανθρώπους με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, νοσηλευόμενους σε ιδρύματα και άτομα που βρίσκονταν σε ακραία οικονομική ανάγκη. Τους έπειθαν να εμφανίζονται ως μοναδικοί εταίροι και διαχειριστές των επιχειρήσεων έναντι ελάχιστων χρηματικών ποσών. «Θησαυρίζουν πάνω στον πόνο των άλλων, των ασθενών και των συγγενών τους. Με μία λέξη εκμετάλλευση» αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τις μαρτυρίες να περιγράφουν πώς «οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο και εκμεταλλεύονται τον πόνο των ανθρώπων».

Βίλες, όπλα και διαφυγή στο εξωτερικό

Όσο οι καρκινοπαθείς και οι αναξιοπαθούντες φορτώνονταν με χρέη εκατομμυρίων, οι πραγματικοί ιδιοκτήτες απολάμβαναν μια ζωή μέσα στην απόλυτη χλιδή. Τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας μάλιστα τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επίδειξη. Κατά τη διάρκεια των ερευνών της ΑΑΔΕ, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στις πολυτελείς βίλες ενός εκ των βασικών επιχειρηματιών. Στο εσωτερικό τους εντόπισαν και κατέσχεσαν όπλα, γεμιστήρες, πανάκριβα ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά.

Αν και τα στελέχη των ελεγκτικών μηχανισμών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες που κρύβονταν πίσω από το τεράστιο αυτό δίκτυο φοροδιαφυγής, κατά τη διάρκεια των συλλήψεων διαπιστώθηκε ότι κάποιοι εξ αυτών είχαν ήδη φροντίσει να διαφύγουν στο εξωτερικό. Από την πλευρά της υπεράσπισης, νομικοί εκπρόσωποι των συλληφθέντων έξω από τα δικαστήρια τόνισαν το μέγεθος της υπόθεσης, η οποία χτίστηκε με σκληρή δουλειά μηνών. «Πρόκειται για μια ογκοδέστατη δικογραφία, θα λάβουμε γνώση και αναλόγως θα χαράξουμε την υπερασπιστική μας γραμμή» δήλωσαν στους δημοσιογράφους, επιβεβαιώνοντας πως ο κύκλος των κατηγορουμένων αναμένεται να διευρυνθεί ραγδαία τις επόμενες ημέρες.