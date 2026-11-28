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Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία του Ρεθύμνου αλλά και ολόκληρη η χώρα από τον θάνατο του 29χρονου εύζωνα, Κωστή Τουτουντζιδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο νεαρός, η οικογένεια του οποίου διατηρεί αρτοποιείο στη Λούτρα Ρεθύμνου, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε νοσοκομείο της Αθήνας, δίνοντας τη δική του δύσκολη μάχη με την ασθένεια.

Ο Κωστής ήταν ιδιαίτερα αγαπητός και έχαιρε της εκτίμησης όσων τον γνώριζαν. Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του αποτέλεσε η στρατιωτική του θητεία ως Εύζωνας στην Προεδρική Φρουρά, υπηρετώντας την πατρίδα.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο28 Νοεμβρίου, στις 13:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής στη Λούτρα, με συγγενείς και φίλους να τον αποχαιρετούν για τελευταία φορά.

Η γενναία απόφαση της οικογένειας

Η οικογένειά του πήρε τη γενναία απόφαση να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων προκειμένου να δώσει ζωή σε άλλους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Η μνήμη του Κωστή θα παραμείνει ζωντανή μέσα από την αγάπη των ανθρώπων του, αλλά και μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά του, που αποτελεί ένα συγκλονιστικό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα

Η οικογένεια του τον αποχαιρετά με οδύνη και στο τελευταίο της αντίο με πόνο λέει:

«Με βαθιά θλίψη και ανείπωτο πόνο αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο Τουτουντζιδάκη, το γένος Χαροκόπου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές των ανθρώπων που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Ίσως ο Θεός να τον ήθελε κοντά Του και να αποφάσισε να τον πάρει κοντά Του, χωρίς να τον αφήσει να δώσει τη δική του μάχη. Έφυγε ήρεμος και χαρούμενος, όπως θέλουμε να τον θυμόμαστε, κρατώντας στην καρδιά μας το χαμόγελό του.

Ο Κωνσταντίνος υπήρξε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, με ξεχωριστή παρουσία και ήθος, που κέρδιζε την εκτίμηση και την αγάπη όλων όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Εύζωνας, τιμώντας με υπερηφάνεια την πατρίδα, ενώ ήταν απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Θεσσαλονίκης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, θα μείνει στη μνήμη όλων ως ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που άφησε το δικό του αποτύπωμα στις ζωές των γύρω του. Η καλοσύνη, η ευγένεια και η αγάπη που έδινε απλόχερα θα τον συνοδεύουν για πάντα μέσα από τις αναμνήσεις όσων τον αγάπησαν.

Τον αποχαιρετούν με ανείπωτη οδύνη οι γονείς του, Γεώργιος και Αμαλία, τα αδέλφια του, Βαγγέλης και Αιμιλία, η αγαπημένη του Χριστίνα καθώς και συγγενείς, φίλοι και όλοι όσοι τον είχαν στην καρδιά τους.

Κωνσταντίνε μας, το ταξίδι σου μπορεί να τελείωσε, όμως η αγάπη μας για σένα δεν θα τελειώσει ποτέ.

Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας, στις σκέψεις μας και στις αναμνήσεις μας. Το χαμόγελό σου θα μας συντροφεύει για πάντα.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας Κωνσταντίνε».

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