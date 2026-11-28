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Στις ελληνικές θάλασσες έφτασε η φρεγάτα «Νέαρχος», την οποία αναμένεται να υποδεχθεί το Πολεμικό Ναυτικό τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στο Φάληρο.

Πρόκειται για τη δεύτερη φρεγάτα τύπου FDI HN, μετά τον «Κίμωνα», η οποία εντάσσεται στον ελληνικό Στόλο μέσω του προγράμματος ναυπήγησης τεσσάρων φρεγατών από τη Γαλλία.

Με μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, καλωσόρισε τον «Νέαρχο», τον κυβερνήτη και το πλήρωμά του, εκφράζοντας υπερηφάνεια για την άφιξη της φρεγάτας στις ελληνικές θάλασσες.

Παράλληλα, συγχαίρει το πλήρωμα για την εξαιρετική απόδοση και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διαδικασία παραλαβής, επισημαίνοντας ότι σύντομα ο «Νέαρχος» θα συναντηθεί με τον «Κίμωνα».

Ο αρχηγός ΓΕΝ καλεί τον κυβερνήτη και το πλήρωμα να συνεχίσουν την αποστολή τους με υψηλό φρόνημα, επαγγελματισμό και ακάθεκτη ορμή, ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής παράδοσης της χώρας.

Έρχονται ο «Φορμίων» και ο «Θεμιστοκλής»

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη φρεγάτα του προγράμματος, ο «Κίμων», έχει ήδη ενταχθεί στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ελληνικό Στόλο, με την απόκτηση σύγχρονων μονάδων υψηλών επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Η συνέχεια του προγράμματος είναι εξίσου σημαντική, καθώς στις 17 Δεκεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στην τρίτη φρεγάτα, «Φορμίων», σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του προγράμματος.

Με την ολοκλήρωση της απόκτησης και της τέταρτης φρεγάτας, «Θεμιστοκλής», η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο μέσα στο υπόστεγο των ναυπηγείων της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας, το Πολεμικό Ναυτικό θα διαθέτει τέσσερις υπερσύγχρονες μονάδες, ενισχύοντας ουσιαστικά την παρουσία του και τη δυνατότητα προάσπισης των εθνικών συμφερόντων στις ελληνικές θάλασσες και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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