Συνεκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού με την ινδική φρεγάτα Trishul στο Κρητικό Πέλαγος

Η φρεγάτα «Λήμνος» προχώρησε σε κοινά ναυτικά γυμνάσια με μονάδα του ινδικού πολεμικού ναυτικού βόρεια της Κρήτης, αμέσως μετά την πολυήμερη παραμονή της στη Σούδα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Συνεκπαίδευση του Πολεμικού Ναυτικού με την ινδική φρεγάτα Trishul στο Κρητικό Πέλαγος
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  • Η φρεγάτα «Λήμνος» του Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησε κοινά ναυτικά γυμνάσια με την ινδική φρεγάτα Trishul στο βόρειο Κρητικό Πέλαγος.
  • Η ινδική φρεγάτα Trishul ελλιμενίστηκε στον Ναύσταθμο Κρήτης από 31 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2026, όπου έγιναν επαφές μεταξύ επιτελών των δύο χωρών.
  • Τα γυμνάσια επικεντρώθηκαν σε επικοινωνίες και προχωρητικούς ελιγμούς, ενισχύοντας τον συντονισμό και την επιχειρησιακή ικανότητα των δύο στόλων.
  • Η συνεκπαίδευση επιβεβαίωσε την ικανότητα των ελληνικών και ινδικών ναυτικών να επιχειρούν από κοινού με κοινή διοίκηση.
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Οι δεσμοί μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Αθήνας και του Νέου Δελχί αποκτούν ολοένα και πιο επιχειρησιακά χαρακτηριστικά στο πεδίο. Όπως ανακοινώθηκε, η φρεγάτα Trishul (F-43) του ινδικού πολεμικού ναυτικού κατέπλευσε στον Ναύσταθμο Κρήτης την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, όπου και παρέμεινε ελλιμενισμένη έως τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του ξένου πολεμικού πλοίου στις εγκαταστάσεις της Σούδας, οι επιτελείς των δύο πλευρών είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε απευθείας επαφές. Ο ακόλουθος άμυνας της Ινδίας, συνταγματάρχης Gaurav Chaudhry, συνοδευόμενος από τον κυβερνήτη του πλοίου, πλοίαρχο Charit Kapil, πραγματοποίησαν την προβλεπόμενη εθιμοτυπική επίσκεψη στον διοικητή του Ναυστάθμου, αρχιπλοίαρχο Αθανάσιο Δούρο.

Ναυτικά γυμνάσια με τη φρεγάτα «Λήμνος»

Την ίδια ώρα, η παρουσία της ινδικής μονάδας στα ελληνικά νερά δεν περιορίστηκε στους εθιμοτυπικούς δεσμούς. Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ο σχεδιασμός προέβλεπε την ενεργή ανάπτυξη δυνάμεων στο ύπαιθρο. Η φρεγάτα «Λήμνος» του Πολεμικού Ναυτικού συναντήθηκε με την ινδική φρεγάτα στα ανοιχτά, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του βόρειου Κρητικού Πελάγους. Εκεί διεξήχθη η προγραμματισμένη συνεκπαίδευση PASSEX (Passing Exercise) μεταξύ των πληρωμάτων των δύο πλοίων υπό πραγματικές συνθήκες πλεύσης.

Ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας

Τα γυμνάσια στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου εστίασαν σε συγκεκριμένα τεχνικά αντικείμενα που απαιτούν απόλυτο συντονισμό. Κατά τη διάρκεια της κοινής τους πλεύσης, οι δύο φρεγάτες εκτέλεσαν σειρά από απαιτητικά γυμνάσια επικοινωνιών και προχωρητικούς ελιγμούς στο πέλαγος. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η συγκεκριμένη συνεκπαίδευση με το ινδικό πολεμικό ναυτικό συνέβαλε άμεσα στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής και μαχητικής ικανότητας, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα των δύο στόλων να επιχειρούν απρόσκοπτα κάτω από μία κοινή ομπρέλα εντολών.

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