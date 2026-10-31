ΗΠΑ: Συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν - Έχουν μπλοκάρει συνολικά 144 πλοία

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακατευθύνθηκαν 144 πλοία έως τις 31 Οκτωβρίου

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν - Έχουν μπλοκάρει συνολικά 144 πλοία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 144 εμπορικά πλοία μέχρι το Σάββατο στο πλαίσιο ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.
  • Τα πλοία έλαβαν εντολή να αλλάξουν κατεύθυνση για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον αποκλεισμό.
  • Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «George Washington» υποστηρίζει την επιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.
  • Από τον Ιούλιο, οι ΗΠΑ έχουν ανακατευθύνει συνολικά 135 εμπορικά πλοία σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση της CENTCOM.
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Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακατεύθυναν μέχρι και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 144 εμπορικά πλοία στο πλαίσιο του «αδιάρρηκτου αποκλεισμού κατά του Ιράν», σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Σε ανάρτησή της στο X, η CENTCOM ανέφερε ότι δόθηκε εντολή στα πλοία να αλλάξουν κατεύθυνση «για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση» και ότι το αεροπλανοφόρο «George Washington» υποστηρίζει την επιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η CENTCOM, είχε ανακοινώσει την ανακατεύθυνση για 135 εμπορικά πλοία από τον Ιούλιο όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.

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