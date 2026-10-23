Κύπρος: Αποκτά δεύτερο πολεμικό πλοίο από το Ισραήλ

Snapshot Η Κύπρος επιβεβαίωσε την αγορά δεύτερου πλοίου ανοικτής θαλάσσης από το Ισραήλ, αντίστοιχου με το «ΠΑΘ Ιωαννίδης».

Η σύμβαση για το νέο πλοίο αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Η απόκτηση του δεύτερου πλοίου θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τη θαλάσσια ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπογράφηκε συμφωνία με ελληνική εταιρεία για τη μελέτη αναβάθμισης της ναυτικής βάσης, που θα μπορεί να φιλοξενεί πολεμικά πλοία και υποβρύχια.

Οι εργασίες αναβάθμισης της ναυτικής και της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη της άνοιξης του 2027. Snapshot powered by AI

Στην απόκτηση δεύτερου πλοίου ανοικτής θαλάσσης από το Ισραήλ προχωρεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Ο υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, επιβεβαίωσε την αγορά, αναφέροντας ότι η σχετική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για πλοίο αντίστοιχο με το «ΠΑΘ Ιωαννίδης», το οποίο διαθέτει ήδη το Πολεμικό Ναυτικό της Εθνικής Φρουράς, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας μιλώντας στο δημόσιο κανάλι της Κύπρου.

«Θα πάρουμε ακόμη ένα το ίδιο, για να έχουμε δύο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η απόκτηση του νέου πλοίου θα ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τη θαλάσσια ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο κ. Πάλμας διευκρίνισε ότι η σχετική πληροφορία είχε ήδη δει το φως της δημοσιότητας μέσω ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας επισήμως την εξέλιξη ενόψει της υπογραφής της σύμβασης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της ναυτικής βάσης, γνωστοποιώντας ότι έχει υπογραφεί συμφωνία με ελληνική εταιρεία για την εκπόνηση της μελέτης του έργου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αναβαθμισμένη βάση θα μπορεί να φιλοξενεί πολεμικά πλοία και υποβρύχια.

Ο υπουργός εξέφρασε την προσδοκία ότι οι εργασίες αναβάθμισης τόσο της ναυτικής βάσης όσο και της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» θα αρχίσουν περί τα τέλη της άνοιξης του 2027.

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