Συναγερμός στην Κύπρο: Κατασχέθηκαν 28.000 προφυλακτικά «μαϊμού» με προέλευση την Ελλάδα

Snapshot Κατασχέθηκαν 28.000 ψεύτικα προφυλακτικά από το Τελωνείο Λεμεσού σε εμπορευματοκιβώτιο με προέλευση την Ελλάδα.

Τα προϊόντα παραβιάζουν τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας γνωστής εμπορικής επωνυμίας και ο ιδιοκτήτης της εισαγωγικής εταιρείας το παραδέχθηκε.

Η κατάσχεση και η καταστροφή των απομιμητικών προφυλακτικών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η υπόθεση ερευνάται για την πλήρη διαδρομή του κυκλώματος.

Τα παραποιημένα προφυλακτικά δεν πληρούν ποιοτικά πρότυπα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ανεπιθύμητων εγκυμοσύνων και μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων. Snapshot powered by AI

Στην κατάσχεση ενός τεράστιου φορτίου με 28.000 προφυλακτικά-απομιμήσεις προχώρησε το Τμήμα Τελωνείων στην Κύπρο. Το παράνομο εμπόρευμα έφτασε στο νησί απευθείας από την Ελλάδα μέσα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο μετέφερε ομαδοποιημένο φορτίο με τελικό προορισμό πολλαπλούς παραλήπτες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στις 22 Οκτωβρίου 2026 οι αρχές προχώρησαν σε στοχευμένο ακτινοδιαγνωστικό και φυσικό έλεγχο, έπειτα από ειδική ανάλυση κινδύνου. Εκεί εντοπίστηκαν τα 28.000 τεμάχια, τα οποία παραβιάζουν ξεκάθαρα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας μιας εξαιρετικά γνωστής εμπορικής επωνυμίας.

Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της εισαγωγικής εταιρείας παραδέχθηκε ήδη στις αρχές ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι «μαϊμού». Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία κατάσχεσης του εμπορεύματος. Ο τελικός προορισμός των παραποιημένων ειδών είναι η άμεση καταστροφή τους. Την ίδια ώρα, η υπόθεση διερευνάται εντατικά από το Τελωνείο Λεμεσού για να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος της διαδρομής του κυκλώματος.

Η διακίνηση τέτοιων παραποιημένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Όπως ανακοινώθηκε από το Τμήμα Τελωνείων, οι απομιμήσεις δεν κατασκευάζονται με τα ίδια υλικά, ούτε περνούν ποτέ από τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου των αυθεντικών εργοστασίων. Η χρήση προφυλακτικών αμφίβολης ποιότητας μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Κι όμως, ο μεγαλύτερος κίνδυνος κρύβεται στην κατακόρυφη αύξηση των πιθανοτήτων μετάδοσης σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, αφήνοντας τους ανυποψίαστους καταναλωτές ουσιαστικά απροστάτευτους.

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