Κύπρος: Λεωφορείο άφησε επτά τυφλούς στη μέση του δρόμου - «Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα»

Snapshot Το λεωφορείο των 20 θέσεων παρουσιάζει μηχανικές βλάβες, προβλήματα προσβασιμότητας, φθαρμένα καθίσματα και προβλήματα ασφαλείας, ενώ η διαδρομή διαρκεί πάνω από δύο ώρες.

Σε σοβαρό περιστατικό στην Αραδίππου, το λεωφορείο παρουσίασε κραδασμούς και θορύβους, αναγκάζοντας επτά τυφλούς επιβάτες να αποβιβαστούν στη μέση του δρόμου σε ώρα αιχμής.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις προς τη Σχολή Τυφλών και το Υπουργείο Παιδείας, δεν έχει αντικατασταθεί το λεωφορείο με ασφαλέστερο όχημα, προκαλώντας ανησυχίες για παραβίαση δικαιωμάτων και τη συνέχιση της εκπαίδευσης.

Δεν έχει καταγραφεί επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας ή την εταιρεία μεταφοράς σχετικά με τις καταγγελίες. Snapshot powered by AI

Έντονες ανησυχίες για την ασφάλεια των τυφλών εκπαιδευομένων που μεταφέρονται από τις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία της Κύπρου εκφράζει η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, καταγγέλλοντας σοβαρές ελλείψεις στο λεωφορείο που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με το sigmalive, περίπου 25 εκπαιδευόμενοι μεταβαίνουν κάθε εβδομάδα στη Σχολή Τυφλών για να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης. Ωστόσο, η μεταφορά τους πραγματοποιείται με μικρό λεωφορείο 20 θέσεων, για την καταλληλότητα του οποίου, όπως αναφέρεται, διατυπώνονται παράπονα εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια.

Οι καταγγελίες αφορούν μηχανικές βλάβες, προβλήματα προσβασιμότητας, δυσλειτουργία της πόρτας, παράθυρα που ανοίγουν απροειδοποίητα κατά τη διαδρομή, φθαρμένα καθίσματα και ανεπαρκή καθαριότητα. Επιπλέον, εκφράζονται προβληματισμοί για τον τρόπο οδήγησης, ενώ η διαδρομή προς και από τη Λευκωσία διαρκεί πάνω από δύο ώρες, προκαλώντας, σύμφωνα με την Οργάνωση, ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζεται περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε σε λεωφόρο της Αραδίππου. Κατά την αλλαγή ταχύτητας, το λεωφορείο παρουσίασε έντονους κραδασμούς και ακούστηκαν θόρυβοι από το κάτω μέρος του οχήματος, προκαλώντας φόβους για την ασφάλειά του.

Όπως καταγγέλλει η Οργάνωση, επτά τυφλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να αποβιβαστούν στη μέση του δρόμου, σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και άτομα με τυφλοκώφωση, τα οποία δυσκολεύονταν να αντιληφθούν τι είχε συμβεί. Μετά από αναμονή, οι εκπαιδευόμενοι επικοινώνησαν με συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία έσπευσαν στο σημείο για να τους παραλάβουν.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις προς τη Σχολή Τυφλών και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δεν έχει προχωρήσει η αντικατάσταση του λεωφορείου με άλλο, ασφαλές και κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα.

Παράλληλα, κάνει λόγο για παραβίαση των δικαιωμάτων των τυφλών ατόμων και ζητά την άμεση διερεύνηση των καταγγελιών, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια και η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση πρέπει να διασφαλίζονται χωρίς διακρίσεις.

Η Οργάνωση προειδοποιεί, επίσης, ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, οι εκπαιδευόμενοι ενδέχεται να αναγκαστούν να διακόψουν τη φοίτησή τους, χάνοντας την ευκαιρία να συνεχίσουν τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Μέχρι στιγμής, στο δημοσίευμα δεν παρατίθεται απάντηση του Υπουργείου Παιδείας ή της εταιρείας μεταφοράς σχετικά με τις καταγγελίες.