Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει το κόστος των προφυλακτικών

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν αβέβαιες, με παράταση της εκεχειρίας υπό όρους.

Ο επικεφαλής της Karex, της μεγαλύτερης εταιρείας κατασκευής προφυλακτικών στον κόσμο λέει ότι θα αυξήσει τις τιμές της έως και 30% ή και περισσότερο εάν ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει την προμήθεια των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της. Ο διευθύνων σύμβουλος της Karex, Γκο Μία Κιάτ, δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί απότομα από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία παράγει περισσότερα από πέντε δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως και προμηθεύει κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες όπως η Durex και η Trojan, καθώς και κρατικά συστήματα υγείας όπως το NHS του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Γκοχ έκανε τα σχόλια σε συνεντεύξεις με το Reuters και το Bloomberg. Οι παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου έχουν διαταραχθεί σοβαρά από τότε που το Ιράν απάντησε στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ με απειλές να στοχεύσει πλοία στα Στενα του Ορμούζ. Αυτό έχει ουσιαστικά κλείσει την πλωτή οδό, προκαλώντας τεράστιες διαταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) - καθώς και άλλων πετροχημικών - διέρχεται συνήθως από τα Στενά. Η Karex βασίζεται σε υλικά που προέρχονται από πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένης της αμμωνίας - η οποία χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του λάτεξ - και λιπαντικών με βάση τη σιλικόνη.

Η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% φέτος, με το υψηλότερο κόστος μεταφοράς και τις καθυστερήσεις στην αποστολή να επιδεινώνουν τις ελλείψεις, δήλωσε ο Γκοχ. «Σε δύσκολες εποχές, η ανάγκη χρήσης προφυλακτικών είναι ακόμη μεγαλύτερη, επειδή δεν είσαι σίγουρος για το μέλλον σου, αν θα έχεις ακόμα δουλειά του χρόνου», δήλωσε στο Bloomberg. «Αν αποκτήσετε ένα μωρό τώρα, θα έχετε ένα ακόμα στόμα να θρέψετε», πρόσθεσε.

Η αύξηση στις τιμές των προφυλακτικών υπογραμμίζει πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, ο οποίος έχει ήδη συγκλονίσει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ωθεί προς τα πάνω και άλλες τιμές αγαθών για τους καταναλωτές.

Η κρίση συνέβαλε στην αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων , με τα φθηνότερα εισιτήρια οικονομικής θέσης να κοστίζουν κατά μέσο όρο 24% περισσότερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με νέα έρευνα. Εν τω μεταξύ, η διακοπή των αποστολών μέσω του Κόλπου έχει οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές λιπασμάτων και έλλειψη ηλίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή τσιπ υπολογιστών.

Η βιομηχανία εμφιαλωμένου νερού βρίσκεται επίσης υπό πίεση, καθώς οι κατασκευαστές δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν πρώτες ύλες. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποίησαν ότι οι τιμές της ζάχαρης, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των φρούτων θα αυξηθούν λόγω του αυξανόμενου κόστους μεταφοράς.

Η κατάσταση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν παρέμεινε ασαφής την Τετάρτη, μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα παρατείνει την εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών μέχρι να δοθεί συγκεκριμένη πρόταση από το Ιράν και να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις.