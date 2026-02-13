Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ξέμεινε από προφυλακτικά το Ολυμπιακό Χωριό

Τα πακέτα με τα δωρεάν προφυλακτικά που βρίσκονταν στο Ολυμπιακό Χωριό.

Συνολικά 10.000 προφυλακτικά μοίρασαν δωρεάν μέσα σε τρεις ημέρες οι διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία. Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, όμως, πλέον το Ολυμπιακό Χωριό ξέμεινε από προφυλακτικά.

Οι διοργανωτές, που βρέθηκαν σε εξαιρετικά δεινή θέση, έχουν υποσχεθεί ότι θα φέρουν νέα παρτίδα αλλά δεν είναι ξεκάθαρο το πότε. Ένας αθλητής είπε ανώνυμα στην ιταλική εφημερίδα ότι «τα αποθέματα εξαντλήθηκαν σε μόλις τρεις ημέρες. Μας υποσχέθηκαν ότι θα έρθουν περισσότερα, αλλά ποιος ξέρει πότε».

Η παροχή δωρεάν αντισυλληπτικών στα Ολυμπιακά Χωριά αποτελεί μακροχρόνια παράδοση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η πρώτη φορά που μοιράστηκαν στους αθλητές ήταν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Σεούλ το 1988 ως μέρος μίας μεγάλης εκστρατείας για την ασφαλή σεξουαλική υγεία και την προστασία από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και το AIDS.

Τα πακέτα με τα δωρεάν προφυλακτικά στο Ολυμπιακό Χωριό. TikTok

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 μοίρασαν συνολικά 300.000 προφυλακτικά τα οποία αντιστοιχούσαν σε δύο προφυλακτικά ανά αθλητή την ημέρα.

Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο το 2016 διανεμήθηκε αριθμός - ρεκόρ 450.000 προφυλακτικών στους αθλητές.

Τα προφυλακτικά με το σήμα των τοπικών αρχών

Η Ισπανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Ολίβια Σμαρτ παρουσίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα πακέτα με τα προφυλακτικά τα οποία μοιράστηκαν στους αθλητές.

Η αθλήτρια ενημέρωνε όλους τους αθλητές που μπορούν να βρουν τα πακέτα που είχαν πάνω το σήμα της περιοχής της Λομβαρδίας και το ολυμπιακό σήμα των Χειμερινών Αγώνων στην Ιταλία.

