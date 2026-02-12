Ολυμπιακοί Αγώνες: Αποκλείστηκε Ουκρανός αθλητής επειδή φόρεσε κράνος με θύματα του πολέμου

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) δήλωσε ότι το κράνος «δεν συμμορφώνεται» με τον Ολυμπιακό Χάρτη και ότι δεν επιτρέπεται να το φοράει

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο Ουκρανός αθλητής Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς φορώντας το κράνος που οδήγησε στον αποκλεισμό του
Ο Ουκρανός αθλητής Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς αποκλείστηκε από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες επειδή αρνήθηκε να μην φορέσει ένα κράνος που έφερε εικόνες αθλητών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της κούρσας του στο άθλημα του σκέλετον.

Ο Χερασκέβιτς, ο οποίος φορούσε το κράνος σε όλες τις προπονήσεις του πριν από την επίσημη έναρξη των αγώνων, ενημερώθηκε την Τρίτη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ότι το κράνος «δεν συμμορφώνεται» με τον Ολυμπιακό Χάρτη και ότι δεν επιτρέπεται να το φοράει. Την Τετάρτη, ωστόσο, ο 27χρονος αθλητής φόρεσε ξανά το κράνος στην επίσημη προπόνηση και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι «έχει κάθε δικαίωμα» να το φοράει.

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, συναντήθηκε με τον Χερασκέβιτς νωρίς την Πέμπτη σε μια προσπάθεια να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, αλλά ο Ουκρανός επέμεινε, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί.

Σε δήλωσή της, η ΔΟΕ ανέφερε: «Η ΔΟΕ ήταν πολύ πρόθυμη να επιτρέψει στον Χερασκέβιτς να αγωνιστεί. Για αυτόν τον λόγο, η ΔΟΕ συνεδρίασε μαζί του για να βρει τον πιο σεβαστό τρόπο να ανταποκριθεί στην επιθυμία του να τιμήσει τους συναθλητές του που έχασαν τη ζωή τους μετά την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία».

Η ΔΟΕ είχε δηλώσει ότι ο Χερασκέβιτς θα μπορούσε να αποτίσει φόρο τιμής στους αθλητές φορώντας ένα μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια των αγώνων και θα μπορούσε να δείξει το κράνος του σε μικτές ζώνες, συνεντεύξεις Τύπου και στα social media, αλλά ότι «ο αγωνιστικός χώρος είναι ιερός».

Ο κανόνας 50.2 του Ολυμπιακού Χάρτη ορίζει: «Δεν επιτρέπεται κανενός είδους διαδήλωση ή πολιτική, θρησκευτική ή φυλετική προπαγάνδα σε οποιονδήποτε Ολυμπιακό χώρο, εγκατάσταση ή άλλη περιοχή».

Ωστόσο, ο Χερασκέβιτς πιστεύει ότι ο φόρος τιμής του δεν διαφέρει από εκείνον που έδειξαν άλλοι αθλητές, όπως ο πατινέρ Maxim Naumov, ο οποίος κράτησε μια φωτογραφία των γονιών του, που ήταν μεταξύ των 67 ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε αεροπορικό δυστύχημα στην Ουάσινγκτον, ενώ περίμενε να ανακοινωθεί η βαθμολογία του την Τρίτη.

Η ΔΟΕ δήλωσε ότι η απόφαση να «αποσύρει την πιστοποίησή του λήφθηκε από την κριτική επιτροπή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μπόμπσλεϊ και Σκελετόν (IBSF) με βάση το γεγονός ότι το κράνος που σκόπευε να φορέσει δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς».

Ο Χερασκέβιτς είπε ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS), καθώς πολλοί από αυτούς που απεικονίζονται στο κράνος του ήταν αθλητές, συμπεριλαμβανομένης της έφηβης αρσιβαρίστριας Alina Peregudova, του πυγμάχου Pavlo Ishchenko και του παίκτη χόκεϊ Oleksiy Loginov, τονίζοντας ότι μερικοί από αυτούς ήταν φίλοι του.

