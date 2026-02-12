Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τρομακτική πτώση της σνόουμπορντερ Liu Jiayu- Τραυματίστηκε στο κεφάλι

Όλα έγιναν στους προκριματικούς του αθλήματος την Τετάρτη, όταν το σνόουμπορντ της 33χρονης πιάστηκε στο χιόνι με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος με το πρόσωπο

Η Κινέζα Liu Jiayu κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων σνόουμπορντ γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026

Μια τρομακτική πτώση είχε η αθλήτρια του σνόουμπορντ Liu Jiayu από την Κίνα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Όλα έγιναν στους προκριματικούς του αθλήματος την Τετάρτη, όταν το σνόουμπορντ της 33χρονης πιάστηκε στο χιόνι με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος με το πρόσωπο. Αφού έπεσε, τα πόδια και η σανίδα της την χτύπησαν την πλάτη — ένα ατύχημα γνωστό στην ορολογία του σνόουμπορντ ως «σκορπιός».

Δείτε βίντεο:

Στο σημείο αμέσως έσπευσαν διασώστες και, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ιατρική της κατάσταση, η 33χρονη δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς στη σπονδυλική της στήλη.

Η Κινέζα Liu Jiayu κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων σνόουμπορντ γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026

Ο χώρος που πραγματοποιούνταν ο αγώνας έκλεισε για 10 λεπτά, καθώς οι διασώστες έδιναν τις πρώτες βοήθειες στην 33χρονη πριν την μεταφέρουν με φορείο εκτός πίστας.

Η Κινέζα Liu Jiayu κατά τη διάρκεια των προκριματικών αγώνων σνόουμπορντ γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026

Ο τραυματισμός της 33χρονης συνέβη λίγες ημέρες μετά τον τραυματισμό της θρυλικής Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, η οποία υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, κατά την διάρκεια της κούρσας της.

