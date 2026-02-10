Η 52χρονη αθλήτρια που απέδειξε ότι η ταχύτητα είναι θέμα ψυχής και όχι ηλικίας

Η ηλικία δεν περνά ποτέ από το μυαλό της Claudia Riegler. Η 52χρονη αθλήτρια το ξεκαθάρισε την Κυριακή, καθώς ολοκλήρωσε την πορεία της στο αγώνισμα του parallel giant slalom στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Η Riegler, μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αθλήτριες της φετινής διοργάνωσης, αποκλείστηκε έπειτα από μια πολύ κλειστή κούρσα απέναντι στη δις Ολυμπιονίκη από την Τσεχία, Ester Ledecká, η οποία στη συνέχεια αποκλείστηκε από την Αυστριακή Sabine Payer.

«Δεν σκέφτομαι ποτέ την ηλικία όταν αγωνίζομαι», δήλωσε στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι γίνεται θέμα μόνο όταν το αναφέρουν άλλοι. «Δεν ξέρω καν πόσων ετών είναι τα κορίτσια. Νιώθω σαν να είμαι μία από αυτές», είπε γελώντας.

Στα 30 της, είχε απομακρυνθεί από την εθνική ομάδα της Αυστρίας επειδή θεωρήθηκε «πολύ μεγάλη» — μια στιγμή που, όπως παραδέχεται, έγινε η αφετηρία μιας εικοσαετούς προσπάθειας να αποδείξει ότι έκαναν λάθος. «Μου είπαν ότι είμαι πολύ μεγάλη. Είπα στον εαυτό μου: “Όχι — αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια”. Έπρεπε να βρω τη δική μου αλήθεια», ανέφερε.

Χρειάστηκαν τρία χρόνια αγώνων ως ανεξάρτητη αθλήτρια για να καταφέρει να επιστρέψει στην ομάδα, με σημαντικά αποτελέσματα στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2005 και αλλαγές στο προπονητικό επιτελείο που της άνοιξαν ξανά τον δρόμο.

Γεννημένη το 1973, η Riegler μόλις ολοκλήρωσε την πέμπτη συμμετοχή της σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας κάνει το ντεμπούτο της στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1994.

Όπως εξήγησε, ο Δεκέμβριος κύλησε πολύ καλά για εκείνη, όμως μια αρνητική εμφάνιση τον Ιανουάριο την έκανε να αμφιβάλει για τον εαυτό της πριν φτάσει στο Livigno των ιταλικών Άλπεων, όπου διεξάγονται οι αγώνες snowboard έως τις 22 Φεβρουαρίου. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να πιέσει την Ledecká μέχρι τέλους.

«Είμαι πραγματικά περήφανη που βρίσκομαι εδώ και που έκανα μια πολύ καλή κούρσα απέναντι στην Ester», είπε. «Δείχνει στον κόσμο ότι δεν υπάρχουν όρια, αν πιστεύεις στον εαυτό σου», πρόσθεσε, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η Τσέχα αθλήτρια αγωνίζεται σε δύο διαφορετικά αγωνίσματα.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή ήταν η τελευταία της Ολυμπιακή συμμετοχή, η Riegler άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει, δείχνοντας προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της επόμενης χρονιάς στην πατρίδα της, την Αυστρία, ως πιθανό φινάλε της καριέρας της.

«Θα ήταν ένα όμορφο τέλος», είπε. Το μυστικό της, όπως αποκάλυψε, βρίσκεται στο να ακούει το σώμα της, να διατηρεί θετική νοοτροπία και να αντλεί δύναμη από την οικογένεια και τους φίλους που τη στηρίζουν καθημερινά.

«Η ηλικία με παρακινεί κιόλας», κατέληξε. «Πάντα πίστευα ότι όλα είναι δυνατά».

Ο ηλικιακός ρατσισμός και η πηγή έμπνευσης στη ζωή της

Η Riegler αγωνίζεται σε ένα απαιτητικό άθλημα. Το parallel giant slalom χρειάζεται ταχύτητα και ακρίβεια, καθώς οι αθλητές κατεβαίνουν παράλληλα την πίστα, περνώντας ανάμεσα από πύλες σε δύο σχεδόν πανομοιότυπες διαδρομές.

Με τα χρόνια, δεν έχουν αλλάξει πολλά ούτε στην προπόνηση ούτε στη διατροφή της. «Τρώω υγιεινά, όχι junk food» δήλωσε σε συνέντευξή της στους New York Times.

Το μυστικό της για να παραμένει δραστήρια είναι να ακούει το σώμα της και να δοκιμάζει νέα πράγματα. Όπως εξηγεί, με την ηλικία οι άνθρωποι συχνά παγιδεύονται στη ρουτίνα, ενώ η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων δημιουργεί νέες νευρωνικές συνδέσεις στον εγκέφαλο. «Αν κάνω το ίδιο πράγμα κάθε μέρα, κουράζομαι», ανέφερε.

Η Αυστριακή, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Yanqing στην Κίνα το 2024, έχει εκπαιδευτεί και ως νευρο-νοητική coach, εστιάζοντας στην αλλαγή τρόπου σκέψης και νοοτροπίας. «Φροντίζω πραγματικά το σώμα, το μυαλό και την ψυχή μου», τόνισε.

Άραγε νιώθει το χάσμα γενεών με τις συναθλήτριές της; Όχι. Αντίθετα, δηλώνει πως αισθάνεται «μία από τα κορίτσια».

«Με κρατά νέα», λέει, προσθέτοντας ότι χαίρεται όταν οι νεότερες αθλήτριες της ζητούν συμβουλές. «Μερικές φορές το μυαλό σου τρελαίνεται;» τη ρώτησε κάποτε μια Αυστραλή αθλήτρια — και η Riegler μπορούσε να ταυτιστεί απόλυτα.

Συχνά υπάρχει η λανθασμένη αντίληψη ότι όταν οι γυναίκες φτάνουν σε μια συγκεκριμένη ηλικία, θεωρούνται ξεπερασμένες. «Κάποιος πρέπει να δείξει τι είναι δυνατό. Η Lindsey Vonn το δείχνει, η Ester Ledecká το δείχνει. Πρέπει να σπάσουμε αυτά τα όρια», δήλωσε στους New York Times.

Όταν η Riegler έκλεισε τα 40, πέρασε μια δύσκολη σεζόν και άρχισε να αμφιβάλλει. Άκουγε ξανά σχόλια όπως «είσαι πολύ μεγάλη» ή «πότε θα αποσυρθείς;». Αυτές οι φράσεις, όπως λέει, μένουν μέσα σου. Όμως, έναν χρόνο αργότερα, στα 41 της, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2015, στην πατρίδα της — μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας της.

Οι γονείς της, παρότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα, δεν είπαν ποτέ «όχι» ούτε στην ίδια ούτε στην αδελφή της Manuela — δις Ολυμπιονίκη και παγκόσμια πρωταθλήτρια στο parallel giant slalom το 2005. «Κάντε αυτό που αγαπάτε, δοκιμάστε τα πάντα», τους έλεγαν πάντα με αγάπη.

«Η μαμά μου είναι τεράστια πηγή θετικής ενέργειας», είπε. «Και ο μπαμπάς μου… ξέρω ότι είναι εδώ».

Παρότι οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνο-Κορτίνα ήταν οι τελευταίοι της, εξακολουθεί να έχει στόχο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αυστρία την επόμενη χρονιά. Το μέλλον του parallel giant slalom στους Ολυμπιακούς μπορεί να παραμένει αβέβαιο, όμως η ίδια ελπίζει ότι οι επόμενες γενιές θα συνεχίσουν να έχουν την ευκαιρία να διακριθούν.

Όταν ρωτήθηκε τι συμβουλή θα έδινε στον νεότερο εαυτό της, απάντησε: «Άφησέ τους να μιλούν. Άκου την καρδιά σου. Ακολούθησε τον δρόμο σου».

