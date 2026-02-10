Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τα μετάλλια των αθλητών... σπάνε και οι διοργανωτές απολογούνται

Η Breezy Johnson από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο κέντρο, νικήτρια του χρυσού μεταλλίου στην κατάβαση γυναικών του αλπικού σκι, ήταν ανάμεσα στους αθλητές που έσπασε το μετάλλιο τους

Αφού ανέβηκαν στο βάθρο των φετινών Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ορισμένοι αθλητές διαπίστωσαν ότι τα μετάλλια που κέρδισαν με τόσο κόπο... έσπαγαν.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη τους, τουλάχιστον τρεις αθλητές δήλωσαν ότι τα μετάλλια που κέρδισαν έχουν σπάσει, με μερικά από αυτά να διαλύονται μόλις λίγα λεπτά μετά την απονομή τους.

Μια από αυτές είναι η Αμερικανίδα σκιέρ Breezy Johnson, η οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στην κατάβαση γυναικών την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Η Johnson έδειξε αργότερα το σπασμένο μετάλλιο της σε δημοσιογράφους, δείχνοντας πώς το χρυσό κομμάτι αποκολλήθηκε από την κορδέλα του.

«Ορίστε το μετάλλιο. Και ορίστε η κορδέλα», είπε. «Και ορίστε το μικρό κομμάτι που πρέπει να συνδέει τα δύο. Έσπασε».

https://www.instagram.com/reel/DUkIA6gkajL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η πατινέρ Alysa Liu είχε ένα παρόμοιο πρόβλημα, αν και το διακωμώδησε σε ένα βίντεο που ανήρτησε στο Instagram. Σε αυτό, έδειξε το σπασμένο μετάλλιο που κέρδισε στην διοργάνωση στις 8 Φεβρουαρίου. «Το μετάλλιο μου δεν χρειάζεται κορδέλα», έγραψε στην λεζάντα του βίντεο, καθώς έδειχνε το μετάλλιο της που είχε σπάσει.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DUhXmhOiEVG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Και, δυστυχώς, δεν ήταν οι μόνες. Σε ένα βίντεο που έγινε viral, η γερμανική ομάδα δίαθλου γιόρτασε την νίκη της κρατώντας τα χάλκινα τους μετάλλια, όταν ένα από αυτά αποκολλήθηκε από την κορδέλα του και έπεσε στο έδαφος.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DUgaHR5Ch3K/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, ο Andrea Francisi, Διευθύνων Σύμβουλος των φετινών Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι «έχουν πλήρη επίγνωση της κατάστασης» και εξετάζουν «τι ακριβώς πάει λάθος με τα μετάλλια».

«Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα μετάλλια καθώς θέλουμε να είναι τέλεια όταν παραδίδονται, γιατί αυτή είναι πιθανώς μια από τις πιο σημαντικές στιγμές για τους αθλητές μας», είπε ο ίδιος στους δημοσιογράφους. «Γι' αυτό και το εξετάζουμε».

Το γεγονός ότι τα μετάλλια σπάνε δεν είναι νέο πρόβλημα. Σε συνέντευξη Τύπου στις 8 Φεβρουαρίου, ο πατινέρ Danny O'Shea είπε ότι ο συμπαίκτης του Evan Bates — ο οποίος είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο στο Πεκίνο το 2008— τον είχε προειδοποιήσει ότι τα μετάλλια ήταν εύθραυστα.

«Ο Evan μας είχε πει: "Παιδιά, προσέξτε, είναι φτιαγμένα με αληθινό χρυσάφι και είναι εύθραυστα, μην πηδάτε και μην τα χτυπάτε σε πράγματα. Μην κάνετε το λάθος που έκανα εγώ, να είστε προσεκτικοί"», είπε ο O’Shea.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού είχαν παρόμοια προβλήματα. Τον Ιανουάριο του 2026, μόλις έξι περίπου μήνες μετά τους Αγώνες, περισσότεροι από 100 αθλητές είχαν επικοινωνήσει με την Monnaie de Paris, την εταιρεία παραγωγής μεταλλίων, για να αντικαταστήσουν τα μετάλλιά τους, τα οποία είχαν αρχίσει να «φθείρονται».

Ένας εκπρόσωπος της Monnaie de Paris, η οποία παρήγαγε περισσότερα από 5.000 μετάλλια για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024, δήλωσε στο περιοδικό People ότι δεν θα επιβεβαιώσουν τον αριθμό των «κατεστραμμένων μεταλλίων» για τα οποία έχουν λάβει παράπονα, αλλά είπε ότι συνεργάζονται με την Ολυμπιακή Οργανωτική Επιτροπή του 2024 «για να αξιολογήσουν τις ζημιές των μεταλλίων τα μετάλλια και να κατανοήσουν τις συνθήκες για τα αίτια τους».

Διαβάστε επίσης