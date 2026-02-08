Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σνόουμπορντερ κατακτά το χρυσό και σκίζει τα ρούχα του

Ο Αυστριακός Benjamin Karl βγάζει τα ρούχα του, καθώς γιορτάζει την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου μετά τον τελικό του παράλληλου γιγαντιαίου σλάλομ ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, στο Λιβίνιο της Ιταλίας, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026

Με εντυπωσιακό τρόπο πανηγύρισε ο Αυστριακός σνόουμπορντερ Μπένζαμιν Καρλ την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου, στο παράλληλο γιγαντιαίο σλάλομ ανδρών των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνου-Κορτίνα, δίνοντας μια one man show παράσταση στο χιόνι.

Ο Αυστριακός snowboarder δεν πτοήθηκε από το κρύο και το έδειξε όταν έσκισε το τζάκετ του και τέσσερις στρώσεις ρούχων, μένοντας γυμνός από τη μέση και πάνω.

Η θεατρική παράσταση του 40χρονου δεν τελείωσε εκεί.

Ο Καρλ συνέχισε να γιορτάζει πετώντας χιόνι στον αέρα και ξαπλώνοντας με το πρόσωπο στο χιόνι, σε αυτό που ήταν πιθανώς ο πιο ενθουσιώδης πανηγυρισμός μέχρι στιγμής στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Αργότερα, φόρεσε τουλάχιστον το σακάκι του για την τελετή απονομής των μεταλλίων. Στάθηκε μαζί με τον Sang-kyum και τον Zamfirov στο βάθρο, πλήρως ντυμένος, καθώς ηχούσε ο εθνικός ύμνος.

Benjamin Karl luce musculitos ?



El austriaco, a sus 40 años, revalida el oro olímpico de snowboard en eslalon gigante paralelo y se vuelve completamente loco.#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/kSd7JKXoM1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 8, 2026

Αφού ακολουθούσε τον Κιμ Σανγκ-Κιουμ της Νότιας Κορέας κατά το μεγαλύτερο μέρος του τελικού αγώνα στο Livigno Snow Park, ο Καρλ τελικά εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του αντιπάλου του και πέρασε τη γραμμή του τερματισμού 0,19 δευτερόλεπτα μπροστά, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Με τη νίκη του, ο καρλ έγινε ο πρώτος σνοουμπορντίστ που κέρδισε τέσσερα ολυμπιακά μετάλλια.

Εκτός από τα δύο χρυσά μετάλλια, έχει κερδίσει ένα χάλκινο μετάλλιο στους Αγώνες του Σότσι το 2014 και ένα ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010.