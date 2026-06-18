Μουντιάλ 2026: «Σκόραραν και οι οπαδοί» - Άλμα στις πωλήσεις προφυλακτικών μετά τη νίκη της Αγγλίας

Ο Άγγλος Χάρι Κέιν εκτελεί πέναλτι κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ομίλου L του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αγγλίας και Κροατίας στο Άρλινγκτον του Τέξας, κοντά στο Ντάλας, την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026.

Το τελικό σφύριγμα στο Ντάλας, που σφράγισε την εντυπωσιακή νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας με 4-2 στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, φαίνεται πως άνοιξε την όρεξη των Άγγλων φιλάθλων για πανηγυρισμούς που ξεπέρασαν τα στενά όρια των γηπέδων. Η ομάδα του Χάρι Κέιν έφερε χαμόγελα, και τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αναζητήσεις για αγορά προφυλακτικών εκτοξεύθηκαν κατά 98% μέσα στο επόμενο εικοσιτετράωρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αυξάνουν κατακόρυφα τη λίμπιντο των Βρετανών.

Οι κίνδυνοι πίσω από τη βιασύνη

Η απότομη αυτή άνοδος στην ομαδική ζήτηση προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Σύμφωνα με την πλατφόρμα Condoms.uk, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην ίδια την αγορά, η οποία αποτελεί μια απόλυτα σωστή αντίδραση, αλλά στο γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές τις παραγγελίες γίνονται βιαστικά και στον αυτόματο πιλότο. Οι καταναλωτές τείνουν να επιλέγουν μεγέθη από συνήθεια, χωρίς ποτέ να έχουν ελέγξει αν είναι τα κατάλληλα για αυτούς.

Από πλευράς του οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα προφυλακτικό που δεν εφαρμόζει σωστά, είτε επειδή είναι πολύ στενό είτε επειδή είναι πολύ χαλαρό, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να σπάσει ή να γλιστρήσει. Η βιασύνη για ένα «γκολ» στα σεντόνια μετά τη λήξη του αγώνα μπορεί τελικά να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, καθώς η σωστή επιλογή μεγέθους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα της αντισύλληψης και την ασφάλεια.

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