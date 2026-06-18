Μουντιάλ 2026: Η Κροατία έχασε από την Αγγλία, αλλά η Ιβάνα Κνολ κέρδισε άνετα τη μάχη της κερκίδας

Snapshot Η Κροατία ηττήθηκε με 4

2 από την Αγγλία στον αγώνα για τον 12ο Όμιλο του Μουντιάλ 2026 στο Τέξας.

Η Ιβάνα Κνολ, γνωστή ως η πιο εντυπωσιακή φίλαθλος της διοργάνωσης, κέρδισε την προσοχή με την εμφάνισή της στις κερκίδες.

Η Κνολ έκανε το ντεμπούτο της στο Μουντιάλ 2026 με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα χρώματα της Κροατίας και ενθάρρυνε την ομάδα μετά την ήττα.

Η Ιβάνα Κνολ έχει πάνω από 2,9 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και στηρίζει την εθνική Κροατίας από το 2018.

Γεννημένη στη Γερμανία και με καταγωγή από το Ζάγκρεμπ, η Κνολ ζει στο Μαϊάμι και δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στη μουσική. Snapshot powered by AI

Η εθνική ομάδα της Κροατίας δεν κατάφερε να επιβληθεί στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Αγγλία και γνώρισε τελικά την ήττα με 4-2 στο στάδιο του Τέξας για τον 12ο Όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα στο γήπεδο ωστόσο η προσοχή πολλών φιλάθλων και των τηλεοπτικών συνεργείων στράφηκε γρήγορα στις κερκίδες. Εκεί η Κροατία φαίνεται πως κέρδισε κατά κράτος τη μάχη των εντυπώσεων καθώς η διάσημη Ιβάνα Κνολ κατάφερε να μαγνητίσει όλα τα βλέμματα. Το μοντέλο από την Κροατία που έχει χαρακτηριστεί διεθνώς «ως η πιο όμορφη οπαδός του Μουντιάλ» έκανε το ντεμπούτο της στη διοργάνωση με μια εμφάνιση που έγινε το απόλυτο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η Ιβάνα Κνολ πραγματοποίησε χθες το ντεμπούτο της στο Μουντιάλ 2026 και το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. «Επιστρέψαμε, είναι η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο» έγραψε η Κροάτισσα superfan σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, φορώντας ένα καυτό σορτσάκι και έναν αποκαλυπτικό κορσέ στα χρώματα της Κροατίας που τόνιζε το μπούστο της.

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Πριν την έναρξη του αγώνα Αγγλία Κροατία, η πανέμορφη οπαδός ανέλαβε να ζεστάνει τους συμπατριώτες της που βρέθηκαν στο Ντάλας για να δουν την πρεμιέρα της εθνικής της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ίδια έχει περισσότερους από 2,9 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως η πιο σέξι φιλάθλος της διοργάνωσης.

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Παρά την ήττα με 4 2 από την Αγγλία, η Κνολ επαίνεσε τους Κροάτες διεθνείς και έστειλε ενθαρρυντικό μήνυμα για τη συνέχεια: «Παίξαμε καλά, ήταν δύσκολο παιχνίδι, προχωράμε, Κροατία».

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Γεννημένη στη Γερμανία με καταγωγή από το Ζάγκρεμπ πλέον δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στον χώρο της μουσικής ενώ διαμένει μόνιμα στο Μαϊάμι. Η ίδια ακολουθεί πιστά την εθνική ομάδα της χώρας της από τη διοργάνωση του 2018 και φρόντισε για άλλη μια φορά να κερδίσει τις εντυπώσεις παρά την ήττα της ομάδας της.

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