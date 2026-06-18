Μουντιάλ 2026: Η Κροατία έχασε από την Αγγλία, αλλά η Ιβάνα Κνολ κέρδισε άνετα τη μάχη της κερκίδας

«Παίξαμε καλά, ήταν δύσκολο παιχνίδι, προχωράμε, Κροατία» το μήνυμα της μετά την ήττα από την Αγγλία

Μίλτος Τσεκούρας

Μουντιάλ 2026: Η Κροατία έχασε από την Αγγλία, αλλά η Ιβάνα Κνολ κέρδισε άνετα τη μάχη της κερκίδας
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Η Κροατία ηττήθηκε με 4
  • 2 από την Αγγλία στον αγώνα για τον 12ο Όμιλο του Μουντιάλ 2026 στο Τέξας.
  • Η Ιβάνα Κνολ, γνωστή ως η πιο εντυπωσιακή φίλαθλος της διοργάνωσης, κέρδισε την προσοχή με την εμφάνισή της στις κερκίδες.
  • Η Κνολ έκανε το ντεμπούτο της στο Μουντιάλ 2026 με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα χρώματα της Κροατίας και ενθάρρυνε την ομάδα μετά την ήττα.
  • Η Ιβάνα Κνολ έχει πάνω από 2,9 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και στηρίζει την εθνική Κροατίας από το 2018.
  • Γεννημένη στη Γερμανία και με καταγωγή από το Ζάγκρεμπ, η Κνολ ζει στο Μαϊάμι και δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στη μουσική.
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Η εθνική ομάδα της Κροατίας δεν κατάφερε να επιβληθεί στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στην Αγγλία και γνώρισε τελικά την ήττα με 4-2 στο στάδιο του Τέξας για τον 12ο Όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα στο γήπεδο ωστόσο η προσοχή πολλών φιλάθλων και των τηλεοπτικών συνεργείων στράφηκε γρήγορα στις κερκίδες. Εκεί η Κροατία φαίνεται πως κέρδισε κατά κράτος τη μάχη των εντυπώσεων καθώς η διάσημη Ιβάνα Κνολ κατάφερε να μαγνητίσει όλα τα βλέμματα. Το μοντέλο από την Κροατία που έχει χαρακτηριστεί διεθνώς «ως η πιο όμορφη οπαδός του Μουντιάλ» έκανε το ντεμπούτο της στη διοργάνωση με μια εμφάνιση που έγινε το απόλυτο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η Ιβάνα Κνολ πραγματοποίησε χθες το ντεμπούτο της στο Μουντιάλ 2026 και το έκανε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. «Επιστρέψαμε, είναι η ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο» έγραψε η Κροάτισσα superfan σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, φορώντας ένα καυτό σορτσάκι και έναν αποκαλυπτικό κορσέ στα χρώματα της Κροατίας που τόνιζε το μπούστο της.

https://www.instagram.com/reel/DZtUTHGsM_2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πριν την έναρξη του αγώνα Αγγλία Κροατία, η πανέμορφη οπαδός ανέλαβε να ζεστάνει τους συμπατριώτες της που βρέθηκαν στο Ντάλας για να δουν την πρεμιέρα της εθνικής της στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο. Η ίδια έχει περισσότερους από 2,9 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και έχει χαρακτηριστεί διεθνώς ως η πιο σέξι φιλάθλος της διοργάνωσης.

https://www.instagram.com/reel/DZs7JrOv5oV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Παρά την ήττα με 4 2 από την Αγγλία, η Κνολ επαίνεσε τους Κροάτες διεθνείς και έστειλε ενθαρρυντικό μήνυμα για τη συνέχεια: «Παίξαμε καλά, ήταν δύσκολο παιχνίδι, προχωράμε, Κροατία».

https://www.instagram.com/p/DZsdkJjFl9V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Γεννημένη στη Γερμανία με καταγωγή από το Ζάγκρεμπ πλέον δραστηριοποιείται επαγγελματικά και στον χώρο της μουσικής ενώ διαμένει μόνιμα στο Μαϊάμι. Η ίδια ακολουθεί πιστά την εθνική ομάδα της χώρας της από τη διοργάνωση του 2018 και φρόντισε για άλλη μια φορά να κερδίσει τις εντυπώσεις παρά την ήττα της ομάδας της.

https://www.instagram.com/p/DZspEKzlq24/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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