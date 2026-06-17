Μουντιάλ 2026: Η πάπια που έγινε «αστέρι» και έχει… ξετρελάνει το Μεξικό – Βίντεο

Μία οικόσιτη πάπια με το όνομα Μέρλιν έχει εξελιχθεί στο πλέον απρόσμενο σύμβολο του εφετινού Μουντιάλ. Φορώντας μία μικροσκοπική φανέλα της εθνικής Μεξικού και ειδικά διαμορφωμένες κάλτσες, κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές των φιλάθλων και να γίνει viral μέσα σε μερικές ώρες.

Η δημοτικότητά της «εκτοξεύθηκε» μετά τη νίκη του Μεξικού με 2–0 επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών στην πολυσύχναστη Λεωφόρο Ρεφόρμα της Πόλης του Μεξικού, η Μέρλιν εμφανίστηκε ανάμεσα στο πλήθος, «μαγνητίζοντας» αμέσως τα βλέμματα.

Περαστικοί κατέγραψαν το θέαμα με τα κινητά τους τηλέφωνα και τα βίντεο έκαναν τον «γύρο» του διαδικτύου. Πολύ γρήγορα, χιλιάδες χρήστες άρχισαν να ζητούν να ανακηρυχθεί επίσημη μασκότ της χώρας για το Μουντιάλ.

Η ιδιοκτήτρια της πάπιας, Κάρλα Γκόμες, ανέφερε ότι δεν περίμενε ποτέ τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Όπως ανέφερε, εκείνη, ο γιος της, Κρίστιαν και η Μέρλιν ακολουθούσαν απλώς τη συνηθισμένη τους καθημερινότητα στους δρόμους της πόλης, χωρίς να αντιληφθούν ότι είχαν γίνει το επίκεντρο της προσοχής.

Σήμερα, η οικογένεια δέχεται συνεχώς αιτήματα από φιλάθλους που θέλουν να φωτογραφηθούν με την πάπια. Η Γκόμες δηλώνει συγκινημένη από την αγάπη του κόσμου και αντιμετωπίζει με περηφάνια τον νέο ρόλο της Μέρλιν ως ανεπίσημου μασκότ της εθνικής ομάδας.

Merlin, a domesticated duck wearing an El Tri jersey, has become an unlikely star of Mexico City's streets as World Cup fever grips the capital https://t.co/8lAhfZSwQg pic.twitter.com/dit1lFpDzx — Reuters (@Reuters) June 17, 2026

Η πάπια δοκίμασε μάλιστα και τις ικανότητες στις προβλέψεις αγώνων, ακολουθώντας το παράδειγμα του θρυλικού χταποδιού, Πολ. Όταν τής παρουσιάστηκαν οι σημαίες του Μεξικού και της Νότιας Κορέας, επέλεξε εκείνη των «Ελ Τρι», προβλέποντας νίκη της ομάδας της χώρας της.