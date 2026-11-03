Οπλισμένες σαν «αστακοί»: Το εντυπωσιακό βίντεο με τις δυνατότητες των ελληνικών Φρεγατών FDI

Ένα εντυπωσιακό προωθητικό βίντεο για τις φρεγάτες FDI (Belharra), έδωσε στην δημοσιότητα η γαλλική Naval Group, με αφορμή την έναρξη της έκθεσης Eurovaval 2026. Τι αποκαλύπτουν τα εντυπωσιακά πλάνα και πώς μεταφράζεται αυτή η ισχύς στα ελληνικά νερά με τις φρεγάτες «Κίμων» και «Νέαρχος».

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οπλισμένες σαν «αστακοί»: Το εντυπωσιακό βίντεο με τις δυνατότητες των ελληνικών Φρεγατών FDI
ΕΘΝΙΚΑ
3'
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  • Η Naval Group παρουσίασε βίντεο που αναδεικνύει την πυκνότητα και ευελιξία του οπλισμού των φρεγατών FDI, με έμφαση στα κάθετα εκτοξευτικά συστήματα Sylver A50 και modular εκτοξευτές.
  • Οι ελληνικές φρεγάτες FDI HN, όπως ο «Κίμων» και ο «Νέαρχος», διαθέτουν έως 32 κελιά VLS με πυραύλους Aster 30/15, 8 αντιπλοϊκούς Exocet MM40 Block 3C και σύστημα εγγύς άμυνας RAM.
  • Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης κύριο πυροβόλο 76 mm, τηλεχειριζόμενους σταθμούς οπλισμού, τορπιλοσωλήνες MU90, σύγχρονα σόναρ και δυνατότητα φιλοξενίας ελικοπτέρου και UAV.
  • Το ραντάρ Sea Fire 500 AESA και το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης SETIS εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.
  • Οι ελληνικές φρεγάτες βασίζονται σε ανοιχτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει μελλοντικές αναβαθμίσεις για αντιμετώπιση προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
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Με ένα εντυπωσιακό CGI βίντεο διάρκειας 65 δευτερολέπτων, η Naval Group στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τις δυνατότητες των φρεγατών FDI όπως η Νέαρχος και Κίμων του Πολεμικού μας Ναυτικού.

Η ανάρτηση της εταιρείας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό μότο: «#FDI Because high intensity demands high density and high flexibility» που στα ελληνικά μεταφράζεται ως «Η υψηλή ένταση απαιτεί υψηλή πυκνότητα και υψηλή ευελιξία».

Τα εντυπωσιακά πλάνα εστιάζουν ακριβώς σε αυτό το δόγμα. Την τρομακτική πυκνότητα και την ευελιξία του οπλισμού του πλοίου. Το βίντεο παρουσιάζει το πλοίο εν πλω, με έμφαση στις κάθετες εκτοξεύσεις (VLS) από το σύστημα Sylver A50 στη γέφυρα.

Η κάμερα κάνει κοντινά πλάνα στο κατάστρωμα, αποκαλύπτοντας τα πολλαπλά modules με τα ορατά κελιά, αλλά και τους εκτοξευτές των αντιπλοϊκών πυραύλων (πιθανότατα Exocet MM40 Block 3C). Αυτό που ξεχωρίζει, υπογραμμίζοντας την «υψηλή ευελιξία» της πλατφόρμας, είναι ένα πλάνο με κάθετη εκτόξευση από ένα modular (αρθρωτό) σύστημα, το οποίο βρίσκεται δίπλα στα κελιά των VLS και παραπέμπει σε multi-purpose launcher που μπορεί στο μέλλον να φιλοξενήσει από loitering munitions (περιφερόμενα πυρομαχικά) μέχρι drones και όπλα laser.

Το συνολικό μήνυμα είναι σαφές. Η FDI συνδυάζει υψηλή πυκνότητα πυραύλων (για αντιαεροπορικό πόλεμο - AAW και πόλεμο επιφανείας - ASuW) με μια ανοιχτή αρχιτεκτονική που επιτρέπει συνεχείς προσαρμογές.

Ο «αστακός» του Πολεμικού Ναυτικού

Το βίντεο της Naval Group αντανακλά πλήρως την ισχύ που αποκτά το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό. Οι ελληνικές φρεγάτες, όπως ο «Κίμων» και ο «Νέαρχος», βασίζονται στην ίδια ακριβώς πλατφόρμα, ωστόσο η ελληνική διαμόρφωση (FDI HN) τις μετατρέπει σε πραγματικούς «αστακούς», με ισχυρότερη αντιαεροπορική διαμόρφωση ακόμη και από τις αρχικές γαλλικές (οι οποίες ξεκίνησαν με 16 κελιά και τώρα αναβαθμίζονται).

Η τυπική διαμόρφωση των ελληνικών Belharra περιλαμβάνει:

VLS Sylver A50: Έως 32 κελιά. (Σημειώνεται ότι η φρεγάτα «Νέαρχος» παραδόθηκε πρόσφατα στη διαμόρφωση Standard 2 με 32 ενεργά κελιά, ενώ ο «Κίμων» ξεκίνησε με 16). Φιλοξενούν τους φονικούς πυραύλους Aster 30 (και Aster 15) για κορυφαία αντιαεροπορική άμυνα.

Αντιπλοϊκοί πύραυλοι: 8 × Exocet MM40 Block 3C.

Σύστημα Εγγύς Άμυνας (CIWS): Εκτοξευτής RAM με 21 κελιά, πλήρως ενσωματωμένος στο Σύστημα Διαχείρισης Μάχης.

Κύριο Πυροβόλο: 1 × 76 mm Oto Melara Super Rapid πολλαπλών ρόλων.

Τηλεχειριζόμενοι Σταθμοί Οπλισμού: 2 × 20 mm Leonardo Lionfish για ασύμμετρες απειλές.

Ανθυποβρυχιακός πόλεμος (ASW): 2 × διπλοί τορπιλοσωλήνες για τορπίλες MU90 Impact. Το πλοίο διαθέτει σόναρ τρόπιδας Kingklip Mk2 και το κορυφαίο συρόμενο σόναρ CAPTAS-4 Compact.

Αεροπορικά μέσα: Δυνατότητα φιλοξενίας ελικοπτέρου (π.χ. MH-60R / Aegean Hawk) και παράλληλα ενός UAV (όπως το Schiebel Camcopter S-100).

«Εγκέφαλος» αυτού του πλωτού φρουρίου είναι το υπερσύγχρονο ραντάρ σταθερής διάταξης Sea Fire 500 (AESA) σε συνδυασμό με το Σύστημα Διαχείρισης Μάχης SETIS, που υποστηρίζουν την υψηλή πυκνότητα βολών σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Με την παρουσία της στην Euronaval 2026, η Naval Group δείχνει το μέλλον του ναυτικού πολέμου. Και οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν ήδη εξασφαλίσει ότι βρίσκονται στην αιχμή του δόρατος, διαθέτοντας πλατφόρμες ανοιχτής αρχιτεκτονικής που μπορούν να δεχθούν συνεχείς αναβαθμίσεις (Standard 2+ / 2+++) για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

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