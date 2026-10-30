Ο Βασίλης Καραγιαννάκης, κυβερνήτης φρεγάτας «Νέαρχος» στο Newsbomb: «Είναι μεγάλη τιμή»

Snapshot Ο Βασίλης Καραγιαννάκης είναι ο πρώτος κυβερνήτης που παραλαμβάνει τη φρεγάτα Belharra «Νέαρχος».

Η παραλαβή της φρεγάτας έγινε στη Λοριάν της Γαλλίας κατά τη διάρκεια τελετής.

Ο κυβερνήτης χαρακτήρισε τη φρεγάτα «Νέαρχος» ως αναβαθμισμένη και με πολλές δυνατότητες.

Η φρεγάτα εισάγει καινοτομία στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Η θέση του κυβερνήτη στη συγκεκριμένη φρεγάτα αποτελεί για τον Καραγιαννάκη προσωπικό όνειρο ζωής. Snapshot powered by AI

«Όσα έγιναν σήμερα δεν μπορούν να αποτυπωθούν με λόγια», δήλωσε χαρακηριστικά στο Newsbomb, o κυβερνήτης της φρεγάτας Belharra «Νέαρχος», στο περιθώριο της τελετής παραλαβής του πολεμικού πλοίου, στη Λοριάν της Γαλλίας.

Ο αντιπλοίαρχος Βασίλης Καραγιαννάκης, πρώτος κυβερνήτης της φρεγάτας «Νέαρχος», μιλώντας στο Newsbomb, ανέφερε πως αποτελεί «μεγάλη τιμή» για εκείνον, υπογραμμίζοντας πως «ήταν όνειρο ζωής από όταν μπήκα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, να γίνω κυβερνήτης, πόσω μάλλον να βρεθώ στην τιμητική θέση να είμαι ο πρώτος κυβερνήτης που παραλαμβάνω τη φρεγάτα 'Νέαρχος'».

Ο κυβερνήτης πρόσθεσε επιπλέον ότι «είναι μια αναβαθμισμένη φρεγάτα με πολλές δυνατότητες», συμπληρώνοντας πως με αυτή «εισάγουμε πλέον στο πεδίο των επιχειρήσεων καινοτομία».

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