Live από τη Γαλλία: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στη Φρεγάτα «Νέαρχος»

Snapshot Η φρεγάτα «Νέαρχος» αποτελεί τη δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα FDI της ίδιας κλάσης που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό, βελτιώνοντας τις δυνατότητες στην αεράμυνα, ανθυποβρυχιακό πόλεμο και επιχειρήσεις επιφανείας.

Η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα πραγματοποιήθηκε στα ναυπηγεία Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας με την παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Η φρεγάτα παραδίδεται με διαμόρφωση Standard 2, ενσωματώνοντας ήδη κρίσιμες δυνατότητες όπως 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 και σύστημα RAM για εγγύς αντιαεροπορική άμυνα.

Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Σουηδία έχουν επιλέξει κοινή πλατφόρμα φρεγατών FDI, ενισχύοντας τη συνεργασία τους στην αμυντική βιομηχανία και την επιχειρησιακή διαθεσιμότητα.

Η ένταξη της φρεγάτας στο Πολεμικό Ναυτικό στοχεύει στην ενίσχυση της αποτροπής και της επιχειρησιακής παρουσίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Παρουσία του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων η τελετή για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη δεύτερη φρεγάτα FDI (Belh@rra), «Νέαρχος», του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η τελετή πραγματοποιείται, στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας στα ναυπηγεία της Naval Group. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας υπέγραψε για την υπουργική απόφαση για την ένταξη της φρεγάτας στο Πολεμικό Ναυτικό.

«Η πατρίδα μας σήμερα παραλαμβάνει τον Νέαρχο. Τη δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα του Πολεμικού μας Ναυτικού», είπε ο Νίκος Δένδιας. Εξήγησε ότι οι 4 φρεγάτες FDI θα καταστούν τα κορυφαία πλοία στην κατηγορία τους στον πλανήτη και εντάσσονται «στον σχεδιασμό της ατζέντας 2030 που περιλαμβάνει την προστασία των θαλασσίων οδών, της εθνικής κυριαρχίας και του ελληνισμού στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο και την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Αυτές οι τεχνολογίες έχουν και μία ευρωπαική διάσταση που δεν πρέπει να λησμονούμε».

Και συνέχισε: «Στο τέλος αυτής της δεκαετίας θα υπάρχει ένα νέο Πολεμικό Ναυτικό με 10 σύγχρονες και εκσυγχρονισμένες φρεγάτες και μία καινούργια επιχειρησιακή προσέγγιση η οποία όπως έχω πει θα περιλαμβάνει και αυτόνομα και μη επανδρωμένα συστήματα τα οποία θα συνεργάζονται με τις σύγχρονες πλατφόρμες τις οποίες αποκτά».

Προς τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται στη Λοριάν και θα φέρουν τον Νέαρχο στην Ελλάδα ο Νίκος Δένδιας είπε: «Η πατρίδα σας εμπιστεύεται απόλυτα. Η πατρίδα εμπιστεύεται στα χέρια σας μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες παγκοσμίως και τη πιο σύγχρονη φρεγάτα με έναν βασικό και ιερό σκοπό, την προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας. (...) Έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε ό,τι μας δόθηκε, ακέραιο στις επόμενες γενιές».

Υπογραφή παραλαβής της φρεγάτας «Νέαρχος» Σωτήρης Σκουλούδης/newsbomb

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα βίντεο με πλάνα της φρεγάτας «Νέαρχος» το οποίο ετοίμασε η κατασκευάστρια Naval Group.

Η Φρεγάτα «Νέαρχος» newsbomb/Σωτήρης Σκουλούδης

Ο αρχηγός ΓΕΝ, Δημήτρης Κατάρας χαρακτήρισε ιστορική την τελετή, στάθηκε στις εξαιρετικές δυνατότητες των φρεγατών FDI και μίλησε για τις στενές σχέσεις και τη συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας.

Την ονοματοδοσία της φρεγάτας έκανε ο εφοπλιστής Αθανάσιος Μαρτίνος, ο οποίος χαρακτήρισε μεγάλη τιμή την επιλογή του. Η φρεγάτα πήρε το όνομα «Νέαρχος» από τον ναυτικό διοικητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

«Ήταν μεγάλη μου χαρά σήμερα που βρέθηκα πάλι εδώ στο Λοριάν για την τελετή της ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον 'Νέαρχο' που βλέπετε πίσω μου. Είχα μία συνάντηση διμερή με την Γαλλίδα ομόλογό μου την οποία ευχαριστώ για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων», είπε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στην τελετή.

Τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Νέαρχος» Σωτήρης Σκουλούδης

Παράλληλα τόνισε την προσπάθεια Ελλάδας - Γαλλίας «από κοινού να χτίσουμε αμυντικές δυνατότητες στην ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Και είναι πολύ σημαντική η επιλογή από τη Σουηδία της ίδιας πλατφόρμας της FDI που επέλεξε και η Ελλάδα».

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν και ο Νίκος Δένδιας φτάνουν για την τελετή Newsbomb/Σωτήρης Σκουλούδης

«Όπως γνωρίζετε είμαι εδώ σήμερα για την τελετή παράδοσης της δεύτερης φρεγάτας που έχει παραγγείλει η ελληνική κυβέρνηση. Θα χαιρετήσω αυτή την εμπιστοσύνη των ελληνικών αρχών. Και θέλω να ευχαριστήσω τις ελληνικές αρχές. Γιατί; Διότι ήταν οι πρώτοι σε διεθνές επίπεδο που μας εμπιστεύτηκαν. Οι Σουηδοί παρήγγειλαν 4 φρεγάτες έτσι είμαστε τρεις χώρες που έχουμε κάνει μία κοινή επιλογή», είπε η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν.

Το Newsbomb στο Λοριάν για την τελετή

Ρεπορτάζ: Σωτήρης Σκουλούδης

Από τη ναυπηγική πόλη της Βρετάνης, το Newsbomb μεταφέρει το ρεπορτάζ της παράδοσης, τις εικόνες από την έπαρση της ελληνικής σημαίας και τις δηλώσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται όχι μόνο η σημερινή τελετή, αλλά και η διαδρομή που ακολουθεί: η προετοιμασία του πλοίου για τον πλου προς την Ελλάδα και η σταδιακή επιχειρησιακή αξιοποίησή του.

Μετά τον «Κίμωνα», ο «Νέαρχος» προσθέτει μια δεύτερη σύγχρονη φρεγάτα στην ίδια κλάση, διευρύνοντας τις επιλογές του Πολεμικού Ναυτικού στην αεράμυνα, στον ανθυποβρυχιακό πόλεμο και στις επιχειρήσεις επιφανείας. Το ουσιαστικό ζητούμενο είναι η μετατροπή αυτών των δυνατοτήτων σε μεγαλύτερη επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και ισχυρότερη αποτροπή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο «Νέαρχος» αναμένεται να παραδοθεί σε διαμόρφωση Standard 2, με κρίσιμες δυνατότητες του ελληνικού εξοπλιστικού πακέτου ενσωματωμένες ήδη από αυτό το στάδιο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η διαμόρφωση για 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 και το ενεργοποιημένο σύστημα εγγύς αντιαεροπορικής άμυνας RAM.

Οι χαρακτηρισμοί Standard περιγράφουν τα διαδοχικά επίπεδα εξοπλισμού, λογισμικού και λειτουργιών της ελληνικής έκδοσης των FDI. Δεν αφορούν, επομένως, μόνο όσα διακρίνονται εξωτερικά στο πλοίο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι αισθητήρες, το σύστημα μάχης και τα όπλα του.

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