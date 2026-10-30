Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων» εξηγεί τα οπλικά συστήματα που φέρει - Βίντεο

Snapshot Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί τεχνολογικό άλμα για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, με νέα συστήματα και ισχυρές δυνατότητες σε αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή και αμυντική δράση.

Οι φρεγάτες FDI (Belharra) προσφέρουν τακτικό πλεονέκτημα μέσω σύγχρονων αισθητήρων, 32 πυραύλων Aster και ολοκληρωμένων πολεμικών δυνατοτήτων.

Η φρεγάτα «Κίμων» βασίζεται σε εξελιγμένη σχεδίαση των φρεγατών FREMM, με βελτιωμένα ραντάρ AESA και προσαρμοσμένη στις ανάγκες επιχειρήσεων στο Αιγαίο και το Αρχιπέλαγος.

Το οπλοστάσιο περιλαμβάνει 32 εκτοξευτές πυραύλων Aster με μεγάλη εμβέλεια και ευελιξία, καθιστώντας το πλοίο ικανό να αντιμετωπίσει σύγχρονες εναέριες απειλές.

Η φρεγάτα «Κίμων» θεωρείται το πιο σύγχρονο πολεμικό πλοίο στην περιοχή, με σχεδιασμό που έχουν επιλέξει και άλλα ναυτικά όπως το γαλλικό και το σουηδικό. Snapshot powered by AI

Η φρεγάτα «Νέαρχος» έρχεται να πλαισιώσει τον «Κίμωνα», που βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα από τον Ιανουάριο. Πρόκειται για πλοία νέας γενιάς, με ισχυρή αντιαεροπορική ομπρέλα, 32 πυραύλους Aster και σύγχρονα συστήματα αισθητήρων.

Οι φρεγάτες FDI (Bel@arra) προσφέρουν στο Πολεμικό Ναυτικό τακτικό πλεονέκτημα μέσω έγκαιρου εντοπισμού και ισχυρών αμυντικών δυνατοτήτων. Ο ελληνικός στόλος θα αποκτήσει συνολικά τέσσερις φρεγάτες Belharra, με τον «Κίμωνα» να έχει ήδη παραληφθή και τη δεύτερη «Νέαρχος» να παραλαμβάνεται σύντομα.

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κιμών», αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης, αναφέρθηκε πρόσφατα στα οπλικά συστήματα που φέρει:

«Πρωτευόντως αυτό το πλοίο είναι σημαντικό γιατί κάνουμε ένα πολύ μεγάλο τεχνολογικό άλμα. Περνάμε από πλοία που διέθεταν τεχνολογία που μας ερχόταν από τη δεκαετία του ’80, σε ένα πλοίο που διαθέτει τεχνολογία του 2020, και μάλιστα την κορυφαία τεχνολογία αυτής της περιόδου που διανύουμε. Είναι ένα πλοίο που είναι ολοκληρωμένο και δεν υπολείπεται δυνατοτήτων σε καμία μορφή πολέμου. Οι συνήθεις φρεγάτες είναι πρωτευόντως αντιαεροπορικές, πρωτευόντως ανθυποβρυχιακές, αυτό το πλοίο έχει μια διαμόρφωση που του επιτρέπει να κάνει ισάξια όλες τις αποστολές. Μπορεί να κάνει αεράμυνα περιοχής, μπορεί να κάνει αμυντικές δράσεις σε μεγάλες αποστάσεις, μπορεί να υποστηρίξει ειδικές επιχειρήσεις, μπορεί να κάνει όλα τα πράγματα ισάξια. Και αυτό του προσδίδει ένα μεγάλο διεκδικητικό πλεονέκτημα» εξηγεί ο κυβερνήτης της φρεγάτας «Κίμων».

Η φρεγάτα «Κίμων» εν πλω προς τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, στις 16 Ιανουαρίου 2026 Eurokinissi

Αναφερόμενος στα σημαντικά «lessons learned» για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό σχετικά με τη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και δυνατοτήτων που φέρουν οι συγκεκριμένες φρεγάτες, ο αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης ΠΝ εξήγησε ότι η φρεγάτα «Κίμων» διαθέτει «αισθητήρες και όπλα που δίνουν τακτικό πλεονέκτημα, τα οποία σε συνδυασμό με τη διαστρωματική άμυνα, τη διακριτικότητα, την αυτονομία και τις ναυτικές αρετές του σκάφους, την καθιστούν ικανή να αναλάβει όλο το εύρος αποστολών του ναυτικού πολέμου».

Το πιο σύγχρονο πλοίο όχι μόνο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού αλλά και της περιοχής

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φρεγάτα «Κίμων» είναι το πιο σύγχρονο πλοίο όχι μόνο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και της περιοχής. Ο κυβερνήτης εξηγεί το γιατί: «Είναι πιο σύγχρονο (σ.σ από άλλα σύγχρονα πλοία στην περιοχή), καταρχήν γιατί παντρεύει και πατάει πάνω στην τεχνολογία μιας πολύ επιτυχημένης σχεδίασης, που ήταν οι φρεγάτες FREMM. Οι φρεγάτες FREMM είναι ακόμα εν πλω, τις χρησιμοποιούν δύο πολύ μεγάλα ναυτικά, της Γαλλίας και της Ιταλίας, είναι σκαριά δοκιμασμένα και αυτό το πλοίο στην ουσία αποτελεί εξέλιξη των φρεγατών FREMM του Γαλλικού Ναυτικού. Ένα πλοίο που ήταν ήδη πολύ καλό, όταν το βελτιώνεις, είναι αυταπόδεικτο ότι θα είναι κάτι ακόμα καλύτερο. Και σε αυτή τη φάση είμαστε σε αυτό το καράβι. Για παράδειγμα, ενώ το προηγούμενο ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών που είχε η FREMM, το MFR ήταν περιστρεφόμενο, το Herakles (σ.σ παθητικό ραντάρ ηλεκτρονικό ραντάρ πολλαπλών αποστολών) τώρα περνάμε σε ένα ακόμα πιο σύγχρονο ραντάρ, μόνιμα σταθερών πάνελ, είναι τεχνολογίας AESA (σ.σ ενεργής σάρωσης ηλεκτρονικό ραντάρ). Όλα έχουν βρει μια βελτίωση που είναι ορατή σε αυτό το καράβι και μάλιστα σε μια σχεδίαση που είναι πολύ πιο συμπαγής».

Ο Αντιπλοίαρχος Ιωάννης Κιζάνης σημειώνει μάλιστα πως η ελληνική φρεγάτα είναι ένα καράβι που είναι πολύ πιο κοντά στις ανάγκες του Ναυτικού, στις επιχειρήσεις εντός του Αρχιπελάγους, στο Αιγαίο, «…ό,τι χρειάζεται το Πολεμικό Ναυτικό αυτή τη στιγμή», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Η φρεγάτα "Κίμων" στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026. (ΓΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Το προηγμένο οπλοστάσιο

Το πυροβόλο της φρεγάτας διαθέτει πολλαπλών ειδών βλήματα για να καταστρέφει μια ποικιλία στόχων αλλά, κυρίως πολλές ιδιότυπες καταπακτές: είναι το σύστημα VLS, το σύστημα κάθετης εκτόξευσης των αντιαεροπορικών πυραύλων του πλοίου. Όσο φοβερό και να είναι το ραντάρ της υπερσύγχρονης ελληνικής φρεγάτας, είναι τα πολύ ισχυρά όπλα που αποτελούν το μακρύ χέρι της φρεγάτας «Κίμων».

«Εδώ στην πλώρη είναι οι βληματοδόχοι των πυραύλων Αστέρ. Συνολικά έχουμε 32 εκτοξευτήρες δυνατότητα εκτόξευσης, τα οποία σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη δυνατότητα που έχουν για απόσταση αναχαίτισης και τα κινηματικά στοιχεία του πυραύλου που έχουν μεγάλη ευελιξία, χειρισμό G, πολλαπλάσιων αυτών που μπορεί να ανταπεξέλθει ένα μαχητικό αεροσκάφος, δημιουργούν πολύ δύσκολες συνθήκες για να αποδράσει ένα μαχητικό που θα κληθεί να επιτεθεί εναντίον μας ή έστω και να μας πλησιάσει», αναφέρει ο Αντιπλοίαρχος Κιζάνης.

Με τους πολέμους στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή να έχουν φέρει πολλές εξελίξεις στον σύγχρονο πόλεμο, η φρεγάτα αυτή μπορεί να προσβάλει και να παράξει άμυνα εναντίον όλων των εναέριων απειλών, ήδη από τον σχεδιασμό της, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Κυβερνήτης. «Αυτό είναι το ατού της και σε αυτό εδράζεται η επιτυχία της σχεδίασης, που πιστεύω θα έρθει γενικά, γιατί ήδη είναι ένα πλοίο που έχει αγοράσει το Γαλλικό Ναυτικό, σχεδιάστηκε για το Γαλλικό Ναυτικό, το Πολεμικό μας Ναυτικό είναι επίσης χρήστης, αλλά το έχει ήδη επιλέξει και η Σουηδία. Προφανώς βλέπουν και άλλα ναυτικά τις δυνατότητες που έχει αυτό το πλοίο», εξηγεί.

https://www.instagram.com/p/DfExG-KjplM/

Διαβάστε επίσης