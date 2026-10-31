«Νέαρχος»: Τα νέα πανίσχυρα όπλα - Τι αποκαλύπτει ο κυβερνήτης στο Newsbomb - Crash test με «Κίμωνα»

Snapshot Η φρεγάτα FDI HN «Νέαρχος» υψώνει την ελληνική σημαία και εντάσσεται επίσημα στο Πολεμικό Ναυτικό.

Το πλήρωμα της «Νέαρχος» αριθμεί 150 άτομα, με το 25% να είναι γυναίκες και έχει εκπαιδευτεί για έναν χρόνο από τη Naval Group.

Η φρεγάτα διαθέτει 32 ενεργά κελιά κάθετης εκτόξευσης Sylver A50 και προηγμένα συστήματα άμυνας και ραντάρ, καθιστώντας την ισχυρότερη από την «Κίμωνα».

Οι τέσσερις ελληνικές Belharra θα αναβαθμιστούν σε Standard 2++ για να μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους Scalp Naval με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Η «Νέαρχος» αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα στα τέλη Νοεμβρίου, με τις επόμενες φρεγάτες «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής» να ακολουθούν. Snapshot powered by AI

Αποστολή στη Λοριάν: Σωτήρη Σκουλούδη

Η ελληνική σημαία υψώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στη φρεγάτα FDI HN «Νέαρχος», στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν. Η «Νέαρχος» είναι η δεύτερη ελληνική Belharra και μπαίνει επίσημα στη δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού. Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πριν από την τελετή, το Newsbomb μίλησε με τον κυβερνήτη του πλοίου, αντιπλοίαρχο Βασίλειο Καραγιαννάκη.

«Είμαι περήφανος και είναι μεγάλη τιμή για έναν μάχιμο αξιωματικό να γίνει κυβερνήτης σε ένα τέτοιο πλοίο», είπε. Όταν τον ρωτήσαμε για την ευθύνη που αναλαμβάνει, απάντησε: «Δεν με αγχώνει τίποτα, γιατί έχω εκπαιδευμένο πλήρωμα, ενώ το πλοίο είναι τεχνολογία αιχμής».

Ο κυβερνήτης της φρεγάτας, Αντιπλοίαρχος Βασίλειος Καραγιαννάκης Newsbomb.gr / Σωτήρης Σκουλούδης

Το πλήρωμα της «Νέαρχος» έχει 128 άτομα και το ένα τέταρτο είναι γυναίκες. Τα μέλη του εκπαιδεύτηκαν για έναν χρόνο από τους εκπαιδευτές των συστημάτων του πλοίου και από τη Naval Group.

Στο πλοίο υπηρετούν αξιωματικοί τεσσάρων ειδικοτήτων και υπαξιωματικοί είκοσι ειδικοτήτων. Υπάρχει και προσωπικό εξειδικευμένο στον κυβερνοπόλεμο, κάτι που δείχνει πόσο έχει αλλάξει ο ναυτικός πόλεμος, όπως μας επισήμανε ο κυβερνήτης.

Πιο ισχυρή από τον «Κίμωνα»

Είναι η πρώτη FDI φρεγάτα που αποκτά το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στη διαμόρφωση «Standard 2», η οποία της δίνει περισσότερες μάχιμες δυνατότητες από τον «Κίμωνα».

Κύριο όπλο της είναι η αντιαεροπορική άμυνα.

Η «Νέαρχος» παραδίδεται με 32 ενεργά κελιά κάθετης εκτόξευσης Sylver A50.

Στον «Κίμωνα» είναι ενεργά 16 κελιά, άρα η «Νέαρχος» μπορεί να φέρει περισσότερους πυραύλους Aster 30 για αντιαεροπορική κάλυψη.

Έχει επίσης σύστημα εγγύς άμυνας RAM, πλήρως συνδεδεμένο με το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS, και ραντάρ Sea Fire, που εντοπίζει και παρακολουθεί πολλούς στόχους ταυτόχρονα.

Τα 32 βλήματα ASTER 30 αντιμετωπίζουν απειλές σε μεγάλες αποστάσεις και το σύστημα RAM καλύπτει τις μικρές.

Το RAM έχει 21 κελιά, και τέσσερις εκτοξευτές SYLENA ρίχνουν δολώματα για να παραπλανούν τους εισερχόμενους πυραύλους.

Απέναντι σε πλοία, η φρεγάτα έχει 8 αντιπλοϊκά βλήματα Exocet MM40 Block 3C.

Για τα υποβρύχια διαθέτει τορπίλες MU90, που εκτοξεύονται από δύο διπλούς τορπιλοσωλήνες.

Φέρει επίσης ένα πυροβόλο των 76 mm και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 mm.

Μεταφέρει ένα ελικόπτερο Aegean Hawk ή Seahawk και δύο drones Camcopter S-100, που βοηθούν στην επιτήρηση και στο κυνήγι υποβρυχίων.

Το ψηφιακό ραντάρ SEAFIRE εντοπίζει τις απειλές και το σύστημα SENTINEL υποκλέπτει ηλεκτρονικά σήματα.

Πριν αποπλεύσει για την Ελλάδα, η φρεγάτα θα πάει στη Βρέστη για να φορτώσει τον οπλισμό της. Τον Απρίλιο του 2029 θα αναβαθμιστεί σε Standard 2++, με νεότερα βλήματα RAM Block 2B/C και ειδικά πυρομαχικά για το πυροβόλο, ώστε να μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους Scalp Naval με βεληνεκές άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

Αργότερα μπορεί να αποκτήσει και πυραύλους κρούσης NCM.

Στην Ελλάδα στα τέλη Νοεμβρίου

Η «Νέαρχος» παραδίδεται δέκα μήνες μετά τον «Κίμωνα», που πέρασε σε ελληνικά χέρια τον Δεκέμβριο του 2025. Αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη Νοεμβρίου. Θα ακολουθήσουν η τρίτη FDI, «Φορμίων», και η τέταρτη, «Θεμιστοκλής.

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Δείτε φωτογραφίες

Υπογραφή παραλαβής της φρεγάτας «Νέαρχος» Σωτήρης Σκουλούδης/newsbomb

Τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Νέαρχος»

Η Γαλλίδα υπουργός Άμυνας, Κατρίν Βοτρίν και ο Νίκος Δένδιας φτάνουν για την τελετή Newsbomb/Σωτήρης Σκουλούδης

Τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Νέαρχος» Σωτήρης Σκουλούδης

Τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Νέαρχος»

Η Φρεγάτα «Νέαρχος» newsbomb/Σωτήρης Σκουλούδης

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