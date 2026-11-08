Πετιλόν και αχυράνθρωποι: Από λαντζέρηδες και καρκινοπαθείς μέχρι νεκρούς στη «βίβλο» της φορομαφίας

Snapshot Ο Ερρίκος Πετιλόν φέρεται να χρησιμοποίησε ως «αχυράνθρωπος» σε οκτώ εταιρείες που συσσώρευσαν χρέη 595.976 ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Το δίκτυο φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνει 917 εταιρείες-φαντάσματα με συνολικές οφειλές 206 εκατομμυρίων ευρώ και 1.283 κατηγορούμενους.

Ο μηχανισμός λειτουργούσε με τη χρήση αχυρανθρώπων χωρίς ουσιαστική συμμετοχή, που αναλάμβαναν εταιρικούς ρόλους για να καλύπτουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες.

Ανάμεσα στους αχυράνθρωπους βρίσκονται άτομα με πολύ χαμηλά εισοδήματα, σοβαρά προβλήματα υγείας και ακόμα και νεκροί, που εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε 18 συλλήψεις, με 16 κατηγορούμενους για κακουργηματικές πράξεις όπως απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Snapshot powered by AI

Το όνομα του Ερρίκου Πετιλόν βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνα που ξεχωρίζουν από τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, εισφοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «αχυράνθρωπος» σε ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκάλεσε ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Η περίπτωση του Πετιλόν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς, ενώ εμφανιζόταν να έχει πολύ χαμηλά εισοδήματα και να μην διαθέτει περιουσιακά στοιχεία, είχε καταχωριστεί ως διαχειριστής ή εταίρος σε οκτώ διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Οι συγκεκριμένες εταιρείες συσσώρευσαν συνολικά οφειλές ύψους 595.976,53 ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν, οι φορολογικές δηλώσεις του τα τελευταία χρόνια εμφάνιζαν εισοδήματα μόλις 2.000 έως 2.500 ευρώ. Παράλληλα, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εμφανιζόταν ως εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, σε θέση υπαλλήλου υποδοχής, με αποδοχές που αντιστοιχούσαν στον κατώτατο μισθό.

Η εμπλοκή του φέρεται να ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023, όταν εμφανίστηκε αιφνιδίως ως διαχειριστής ή εταίρος σε εταιρείες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μέλη του κυκλώματος τον προσέγγισαν γνωρίζοντας την οικονομική του δυσκολία και του πρότειναν να αναλάβει τυπικά εταιρικούς ρόλους, χωρίς να έχει πραγματική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε προανακριτικά μετά τη σύλληψή του, παραδέχθηκε ότι λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος για εταιρείες, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Οι 8 εταιρείες και τα χρέη των 595.976 ευρώ

Η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε ο μηχανισμός. Πρόσωπα με περιορισμένα εισοδήματα και χωρίς ουσιαστική οικονομική επιφάνεια εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας στα χαρτιά την ευθύνη για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση του γνωστού ηθοποιού και μοντέλου, οι οκτώ εταιρείες στις οποίες εμφανιζόταν ως διαχειριστής ή εταίρος συσσώρευσαν χρέη 595.976,53 ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τις συγκεκριμένες εταιρικές οντότητες και δεν πρέπει να συγχέεται με τη συνολική ζημιά που αποδίδεται στο ευρύτερο δίκτυο.

Ο ίδιος φέρεται να ήταν ένας από τους εκατοντάδες ανθρώπους που χρησιμοποιήθηκαν ως εταιρικές «βιτρίνες», προκειμένου οι πραγματικοί επιχειρηματίες να διατηρούν τον έλεγχο των δραστηριοτήτων τους χωρίς να εμφανίζονται επισήμως ως υπεύθυνοι για τα χρέη.

Τα 206,2 εκατομμύρια ευρώ και οι 917 εταιρείες-φαντάσματα

Η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία του πολυσέλιδου διαβιβαστικού της ΑΑΔΕ, το οποίο αποκαλύπτει ένα δίκτυο πολύ μεγαλύτερο από εκείνο που είχε αρχικά γίνει γνωστό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο (7/11), η έρευνα αφορά τέσσερα διασυνδεδεμένα κυκλώματα, τα οποία φέρονται να δημιούργησαν συνολικά 917 εταιρείες. Από αυτές, οι 860 είχαν βεβαιωμένα χρέη.

Η συνολική ζημιά για τα κρατικά ταμεία υπολογίζεται σε 206.269.437,89 ευρώ, με την κατανομή να είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική:

138.095.260,50 ευρώ αφορούν οφειλές από φόρους προς την ΑΑΔΕ.

68.174.177,41 ευρώ αφορούν ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

1.283 πρόσωπα εμφανίζονται ως κατηγορούμενοι στη δικογραφία.

917 εταιρείες βρίσκονται υπό έλεγχο, εκ των οποίων οι 860 με βεβαιωμένες οφειλές.

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν το ευρύτερο πεδίο της έρευνας και των τεσσάρων κυκλωμάτων, ενώ στις αρχικές ανακοινώσεις για τον μηχανισμό στη Θεσσαλονίκη γινόταν λόγος για περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, περίπου 1.300 αχυρανθρώπους και 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διαχείριση των επιχειρήσεων.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα με τους αχυρανθρώπους

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο μηχανισμός βασιζόταν σε μια διαρκή εναλλαγή εταιρειών και ΑΦΜ, με στόχο να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία των καταστημάτων, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Οι πραγματικοί επιχειρηματίες φέρονται να εξασφάλιζαν αρχικά τη μίσθωση των καταστημάτων και στη συνέχεια να δημιουργούσαν ένα πλέγμα υπεκμισθώσεων, μέσω των οποίων τοποθετούσαν εταιρείες-κελύφη. Στα χαρτιά, διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι εμφανίζονταν άνθρωποι που δεν είχαν καμία ουσιαστική σχέση με την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις λειτουργούσαν κανονικά, εξυπηρετούσαν πελάτες, εξέδιδαν αποδείξεις και απασχολούσαν προσωπικό, ωστόσο φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν και ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία οδηγούνταν σε εκκαθάριση και στη θέση της δημιουργούνταν μια νέα επιχείρηση με διαφορετικό ΑΦΜ και άλλον αχυράνθρωπο. Το εντυπωσιακό είναι ότι το κατάστημα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί στον ίδιο χώρο, με την ίδια επωνυμία, τα ίδια τραπεζοκαθίσματα και το ίδιο προσωπικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με το πόρισμα, οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν στην ΕΡΓΑΝΗ ως πορτιέρηδες, υπάλληλοι υποδοχής, τσεκαδόροι ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, ώστε να δικαιολογούν την παρουσία τους στα καταστήματα και να αποφεύγουν την επίσημη σύνδεσή τους με τη διοίκησή τους.

Από λαντζέρηδες και σερβιτόρους μέχρι ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας

Η έρευνα της ΑΑΔΕ αποκαλύπτει και τις μεθόδους στρατολόγησης των ανθρώπων που χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι. Ανάμεσα στους βασικούς εκπροσώπους των εταιρειών εντοπίστηκαν άνθρωποι που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας, εργαζόμενοι με χαμηλές αποδοχές, άστεγοι, αλλά και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στην ακτινογραφία των 80 βασικών αχυρανθρώπων που περιλαμβάνεται στο διαβιβαστικό καταγράφονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Εργαζόμενος ως λαντζέρης με μηδενικά δηλωμένα εισοδήματα εμφανίστηκε σε 10 εταιρείες, οι οποίες δημιούργησαν χρέη άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Ταμίας εισπράξεων με μικτό μισθό 755,68 ευρώ βρέθηκε να διοικεί 32 εταιρείες με οφειλές 18,47 εκατομμυρίων ευρώ.

Σερβιτόρος μερικής απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές 302,24 ευρώ, εμφανίστηκε σε 30 νομικά πρόσωπα που συσσώρευσαν χρέη 8,48 εκατομμυρίων ευρώ.

Άνθρωπος με αναπηρία, που είχε υποστεί ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και εγκεφαλικό, εμφανιζόταν σε 28 εταιρείες.

Σε άλλη περίπτωση, άνθρωπος κατήγγειλε ότι του είχαν ανοίξει εταιρείες εν αγνοία του, ενώ νοσηλευόταν με αιμορραγικό εγκεφαλικό.Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι 12 άνθρωποι που είχαν ήδη πεθάνει εξακολουθούσαν να εμφανίζονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων στο σύστημα myDATA διαπιστώθηκε ότι τα ΑΦΜ τους συνέχιζαν να εκδίδουν και να δέχονται τιμολόγια ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και τέσσερα διασυνδεδεμένα κυκλώματα

Η χαρτογράφηση των 917 εταιρειών οδήγησε τις ελεγκτικές αρχές στον εντοπισμό τεσσάρων διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων. Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία τους φέρονται να είχαν τρεις λογιστές, ένας δικηγόρος και ένας βασικός στρατολόγος, οι οποίοι αναλάμβαναν τη δημιουργία των εταιρειών και τη διαχείριση των εικονικών εκπροσώπων.

Η υπόθεση δεν περιορίζεται, επομένως, στην απλή καταχώριση ονομάτων σε εταιρικά έγγραφα. Το διαβιβαστικό περιγράφει έναν οργανωμένο μηχανισμό με αρχεία κωδικών Taxisnet, στοιχεία ΓΕΜΗ, ασφαλιστικά δεδομένα και παρακολούθηση τερματικών POS.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διάλογοι μέσω Viber, πλαστές σφραγίδες ΚΕΠ και στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φέρονται να διαχειρίζονταν τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά τους.

Οι 18 συλλήψεις και οι κακουργηματικές διώξεις

Η μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ οδήγησε σε 18 συλλήψεις. Από τους συλληφθέντες, οι 16 αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η δική τους υπόθεση αφορά πλημμεληματικές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι βασικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται στις διώξεις αφορούν:

Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση.

Συνέργεια στην απάτη κατά του Δημοσίου.

Πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Οι 16 κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή από την Τρίτη έως την Πέμπτη. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου και τον εντοπισμό όλων των προσώπων που φέρονται να είχαν πραγματικό ρόλο στη λειτουργία του

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