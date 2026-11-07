Θεσσαλονίκη: Τεράστια φοροδιαφυγή άνω των 203 εκατ. ευρώ - Ψάρευαν αχυράνθρωπους στα νοσοκομεία

Το κύκλωμα στρατολογούσε ασθενείς έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους μικρές αμοιβές για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς πραγματική εμπλοκή

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη: Τεράστια φοροδιαφυγή άνω των 203 εκατ. ευρώ - Ψάρευαν αχυράνθρωπους στα νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα κύκλωμα φοροδιαφυγής στη βόρεια Ελλάδα δημιούργησε χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο και ΕΦΚΑ, χρησιμοποιώντας 4.200 ΑΦΜ και 2.000 εταιρείες-φαντάσματα.
  • Το κύκλωμα στρατολογούσε ασθενείς έξω από νοσοκομεία, προσφέροντάς τους μικρές αμοιβές για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών χωρίς πραγματική εμπλοκή.
  • Στην υπόθεση εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, καθώς και τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος που οργάνωναν τη λειτουργία του μηχανισμού.
  • Ο δικηγόρος χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για να εξασφαλίζει άδειες από δημόσιες αρχές σε εταιρείες-βιτρίνες.
  • Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται η σύζυγος επιχειρηματία και ένας γνωστός ηθοποιός-μοντέλο που ομολόγησε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
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Συγκλονιστικές είναι οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, αναφορικά με το κύκλωμα που είχε στηθεί στη βόρεια Ελλάδα κι έχει προκαλέσει ζημία άνω των 203 εκατ. ευρώ σε Δημόσιο κι ΕΦΚΑ. Εμπλέκονται χιλιάδες αχυράνθρωποι, πασίγνωστοι επιχειρηματίες με μαγαζιά σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και νησιά, ενώ ελέγχονται 4.200 ΑΦΜ και 2.000 εταιρείες.

Η εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από αχυρανθρώπους κι εταιρείες-φαντάσματα, τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ.

Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Θεσσαλονίκη, την Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, που είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.

Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών. Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.

700 διευθύνσεις, 4.200 ΑΦΜ

Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.

Κομβικός ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των αχυρανθρώπων.

Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.

Όπως όλοι οι παραβατικοί αυτής της συνομοταξίας, οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης, διήγαγαν πολυτελή βίο και πραγματοποιούσαν μεταξύ άλλων πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.

Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.

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