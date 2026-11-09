Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής από 28χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή στο «Παπανικολάου»

Snapshot Ένας 28χρονος δότης στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης προσέφερε όργανα και κερατοειδείς, που μεταφέρθηκαν σε μεταμοσχευτικά κέντρα σε Ουγγαρία, Αυστρία και Θεσσαλονίκη.

Η λήψη καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, νεφρού και κερατοειδών πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και ευρωπαϊκού δικτύου Eurotransplant.

Οι μεταμοσχεύσεις έγιναν από εξειδικευμένες ιατρικές ομάδες σε Ελλάδα, Ουγγαρία και Αυστρία με την υποστήριξη πολλών τμημάτων νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ.

Η διοίκηση του νοσοκομείου «Παπανικολάου» ευχαρίστησε την οικογένεια του δότη και το ιατρικό προσωπικό για την προσφορά και την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το νοσοκομείο τονίζει τη σημασία της δωρεάς οργάνων ως ύψιστη πράξη αλληλεγγύης και δεσμεύεται να υποστηρίζει αυτήν την πρακτική. Snapshot powered by AI

Δώρα ζωής δέχτηκαν συνάνθρωποι μας, χάρη στη δωρεά οργάνων και κερατοειδών από 28χρονο δότη που νοσηλευόταν στην Α Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» μετά από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του χειρουργείου την Κυριακή (8/11) υπό τον συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου Παπανικολάου, χάρη στην ανεκτίμητη, γενναία απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα (9/11) η λήψη καρδιάς, πνευμόνων, ήπατος, νεφρού και κερατοειδών. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Ουγγαρίας (Μεταμοσχευτικό Κέντρο Ουγγαρίας για την καρδιά), της Αυστρίας (General Hospital of Vienna για τους Πνεύμονες), στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο (ήπαρ και νεφρός), στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και των αντίστοιχων ομάδων από Ουγγαρία και Αυστρία κατόπιν συντονισμού του ΕΟΜ με το ευρωπαϊκό δίκτυο Eurotransplant.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Α΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού, Παθολογοανατομικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού Εργαστηρίου, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει μέσω της σχετικής ανακοίνωσης τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο», σημειώνει το νοσοκομείο στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

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