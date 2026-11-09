Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης - Η καριέρα και οι ρόλοι που τον έκαναν γνωστό

Snapshot Ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης πέθανε σε ηλικία 94 ετών, όπως γνωστοποίησε η κόρη του Λίλιαν.

Σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης και ξεκίνησε την καριέρα του στο Θέατρο Τέχνης.

Συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο από το 1982 έως το 1993, συμμετέχοντας σε 15 παραστάσεις σημαντικών έργων.

Έπαιξε σε πολλές ελληνικές ταινίες από το 1960 έως το 1985, με σημαντική συνεργασία με τη Φίνος Φιλμ.

Συμμετείχε σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραγωγές στην ΕΡΤ, ενώ το 2011 εξέδωσε το μυθιστόρημά του «Γλυκιά – ξινή ζωή, αβάστακτη». Snapshot powered by AI

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο ηθοποιός Χρήστος Δακτυλίδης, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της η κόρη του, Λίλιαν.

Ο Χρήστος Δακτυλίδης γεννήθηκε στη Σπάρτη και σπούδασε υποκριτική στην Δραματική Σχολή Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, από το οποίο αποφοίτησε το 1959.

Η θεατρική του πορεία ξεκίνησε στο Θέατρο Τέχνης, με το οποίο συνεργάστηκε για αρκετά χρόνια σε πολλές παραστάσεις. Συνέχεια είχε το Ελεύθερο Θέατρο, με αξιόλογα έργα όπως «Ένας Μήνας στην Εξοχή» του Τουργκένιεφ με τον θίασο Αλεξανδράκη-Γεωργούλη, «Αρμένικο Φεγγάρι» του Νίκου Φώσκολου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Ποταμίτη και «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Πέλου Κατσέλη.

Από το 1982 έως το 1993 συνεργάστηκε με το Εθνικό Θέατρο, με συμμετοχές σε 15 παραστάσεις, μεταξύ των οποίων «Οθέλλος» του Σαίξπηρ, «Ο Βασιλικός» του Αντώνη Ματέση, «Αρσενικό και Παλιά Δαντέλα» του Κέσερλινγκ και “Φον Δημητράκης” του Δημήτρη Ψαθά.

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε πρώτη φορά το 1960 στην ταινία «2.000 Ναύτες και ένα Κορίτσι» του Γρηγόρη Γρηγορίου, αλλά και στη «Χιονάτη και τα 7 Γεροντοπαλίκαρα» σε σενάριο και σκηνοθεσία Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Το 1966 ξεκίνησε η συνεργασία του με την Φίνος Φιλμ, με την ταινία «Κοινωνία Ώρα Μηδέν» του Ντίνου Δημόπουλου και συνεχίστηκε ως το 1973 σε άλλες δέκα ταινίες, όπως «Οι Σφαίρες Δεν Γυρίζουν Πίσω», «Εν Ονόματι του Νόμου» και «Εσχάτη Προδοσία». Η τελευταία του συνεργασία με τον Φίνο ήταν στην ταινία «Θέμα Συνειδήσεως» του Πέτρου Λύκα, ενώ η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 1985 στην ταινία «Θερμοκήπιο».

Σημαντική ήταν η παρουσία του Χρήστου Δακτυλίδη και στην ελληνική τηλεόραση, συμμετέχοντας σε επιτυχημένες σειρές, όπως «Ο Άγνωστος Πόλεμος», «Εν Τούτω Νίκα», «Ρόκκος Χοϊδάς» και «Το Μινόρε της Αυγής». Επιπλέον, έπαιξε και σε περισσότερες από δέκα θεατρικές παραστάσεις στην τηλεόραση της ΕΡΤ, σε έργα σπουδαίων θεατρικών συγγραφέων.

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο Χρήστος Δακτυλίδης απείχε από τα φώτα της δημοσιότητας. Το 2011 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα το μυθιστόρημά του, με τίτλο «Γλυκιά – ξινή ζωή, αβάστακτη».

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